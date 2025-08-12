По городу и области объявлен желтый уровень опасности.

В Харькове на вторник, 12 августа, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, ожидается и в Харьковской области.

"Днем 12 августа по городу и области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - предупреждают синоптики.

Специалисты предупреждают, что такая погода может повлиять на работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Объявлен I уровень опасности, желтый.

12 августа на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области и в городе - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11°...+16°, днем +22°...+27°. В Харькове ночью +13°...+15°, а днем +23°...+25°.

13 августа на Харьковщине прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11°...+16°, днем будет +23°...+28°.

14 августа также будет переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11°...+16°, днем +23°...+28°.

15 августа сохранится переменная облачность и сухая погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +12°...+17°, днем воздух прогреется до +25°...+30°.

16 августа на Хариковщине продлится такая же погода - переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +12°...+17°, днем +25°...+30°.

