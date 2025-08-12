Они работали вместе с 2024 года.

Украинский певец Виталий Козловский и мультикоммуникативная компания YULA COMPANY, которую основала его кума, прекращают сотрудничество.

Об этом в комментарии Музвар сообщила сама Юла (Юлия Бойко). По ее словам, у них с Козловским не совпадали взгляды на стратегическое видение артиста. "Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может и вообще за все годы", - добавила она.

Пиарщица отметила, что их связи есть и останутся родственными, а она всегда будет готова помочь отцу своего крестного сына:

"Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество - это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар".

Возвращение Козловского на сцену

Напомним, феерическое возвращение певца состоялось в мае 2025 года во время шоу "Нашебачення", где артист исполнил украиноязычную версию своего легендарного хита "Пинаколада".

Как известно, конфликт с его бывшим продюсером Игорем Кондратюком длился более 10 лет, начавшись в 2012-м из-за расторжения контракта и судебных исков за нарушение авторских прав.

В этом году Козловский окончательно погасил долги, а также вернул себе права на все старые песни.

