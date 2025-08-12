Дроны атаковали завод 'Монокристалл', который работает на российскую оборонку (видео)

Местные говорят, что видели в небе несколько вспышек и слышали взрывы, после которых над заводом поднялся дым.

В ночь на вторник, 12 августа, в российском Ставрополе прогремела серия взрывов. Неизвестные беспилотники ударили по заводу "Монокристалл".

Как сообщает Telegram-канал Baza, местные жители слышали по меньшей мере пять взрывов и видели вспышки в небе над городом. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил информацию об атаке БПЛА на регион. При этом чиновник избежал деталей.

По данным Telegram-канала Astra, одной из целей атаки стало предприятие АО "Монокристалл". Этот завод является одним из ведущих в мире производителей искусственного сапфира.

Синтетический сапфир - составляющая оптических систем, защитных элементов датчиков и лазеров, в том числе в военных приборах. Его также используют в компонентах для аэрокосмической, приборостроительной и других высокотехнологичных отраслей, в том числе в военной сфере.

На кадрах из Ставрополя видно, как над заводом поднимается густой черный дым.

Другие атаки на российские объекты

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 августа Силы обороны Украины успешно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Отмечается, что годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

В ночь на 10 августа Силы беспилотных систем Украины, вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания беспилотника на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

Утром 11 августа дроны атаковали Нижегородскую область России, попав по приборостроительному заводу в Арзамасе, производящему компоненты для российских ракет.

