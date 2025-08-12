Люди озадачены заявлениями сторон относительно вероятного обмена территориями, ведь существует риск, что тысячи украинцев должны будут отдать свой дом.

На востоке Украины царит паника и недоверие накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Местные с тревогой реагируют на заявления о возможности передачи территорий России, пишет CNN.

На пляжах соленого озера в Славянске, всего в нескольких километрах от линии фронта, разговоры о возможной "земельной сделке" между США и Россией вызывают тревогу и отчаяние.

"У меня такое ощущение, будто я просто уплываю от этой реальности", - говорит местный журналист Михаил, отдыхая возле бетонного бомбоубежища.

Он в шутку называет это место "Солт-Лейк-Сити Славянск", но признает: даже здесь люди чувствуют панику. "Многие мои друзья хотят остаться здесь, и нам всем придется уехать. Но я не думаю, что это произойдет", - добавляет он.

Людмила, которая получила тяжелые травмы во время подрыва на мине, говорит, что не верит в искренность политиков: "Они врут. Для них это все зрелище. Они решают одно, говорят другое, а делают третье".

В местном родильном отделении молодая мама Таисия держит на руках новорожденную дочь Ассоль и признается:

"Это было бы очень плохо. Но мы не имеем на это никакого влияния. Люди просто отдадут свои дома".

Для семьи Ламеховых, которые потеряли дочь Софию, зятя и внука в результате авиаудара по Киеву, любые переговоры о территориях звучат особенно болезненно. "Они уехали с войны, там было тихо, но война их там застала", - говорит отец Святослав. Мать Наталья добавляет: "Невозможно смириться с потерей детей".

На вокзале в Краматорске Татьяна, встречая мужа-солдата на коротком отпуске, не скрывает слез:

"Знаете, какая моя мечта? Просто чтобы мой муж вернулся домой. Мне безразлично к этим территориям. Я просто хочу, чтобы он был жив".

Саммит Трамп-Путин - главные новости

Как сообщал УНИАН, саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске запланирован на 15 августа. Мероприятие пройдет на фоне активных обсуждений возможного прекращения войны в Украине. Трамп неоднократно намекал на вариант "земельных обменов" как условие мира, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах.

Накануне саммита в дипломатических кругах обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского. Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

