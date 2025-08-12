Рассказываем, как делится приватизированная квартира между наследниками.

Вопрос наследования имущества всегда остается актуальным. Особенно это важно, если речь о приватизированном жилье.

Нотариус Наталья Манойло рассказала УНИАН, кому достанется квартира после смерти собственника в Украине в таком случае.

Как делится приватизированная квартира в Украине

По словам Манойло, сам процесс приватизации – это переход от государственной формы собственности к частной. То есть, государство в лице государственных предприятий, организаций, учреждений владеет жилищным фондом (объектами недвижимого имущества), который на основании решений соответствующих органов приватизации передается гражданам. Таким образом, последние приобретают право частной собственности на объект недвижимости, в котором они проживают бесплатно.

По результатам приватизации лицо получает устанавливающий документ на недвижимость – свидетельство о праве собственности. Если человек при жизни получил право собственности на недвижимое имущество в порядке приватизации, то в дальнейшем его право собственности получают в наследство его наследники.

Если нет завещания, то приватизированная квартира в рамках наследственного дела делится между наследниками с соблюдением принципа равенства долей. Также наследники могут заключить между собой договор о разделе наследственного имущества,

- отметила нотариус.

Она добавила, что такой договор заключается, если есть несколько объектов недвижимости и несколько наследников, которые не желают приобретать их в общую долевую собственность, а хотят, чтобы имущество было распределено по договоренности в натуре в личную частную собственность.

Например, у наследодателя есть две квартиры и два наследника - дочь и сын, которые не хотят получать в объектах недвижимости по ½ доли, а желают распределить две отдельные квартиры между собой. В таком случае, говорит Наталья, они имеют право заключить между собой договор о разделе наследственного имущества, который решит эту проблему. С учетом особенностей раздела одну квартиру получит дочь, а другую - сын.

Она также объяснила, кто собственник, если квартира приватизирована на двоих.

"Если квартира приватизирована на двоих, то в таком случае возникает общая долевая собственность - каждое лицо имеет по одной второй доле в квартире. Обращаю внимание, что ½ доля в недвижимом имуществе не всегда равна площади этой части. То есть доля в недвижимом имуществе может быть неопределенной и не является тождественной площади. В случае смерти одного из собственников и в случае отсутствия завещания, наследники получают имущество в равных долях, а также в отдельных случаях и долги, приобретенные наследодателем при жизни", - подытожила Наталья Манойло.

справка Наталья Манойло Нотариус Частный нотариус Киевского городского нотариального округа, доктор философских наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Учебно-научного института права и политологии УГУ имени Михаила Драгоманова. Круг интересов: нотариат, философия права, метаанропология правосознания, политический маркетинг, политическая система Украины. Является высоким специалистом в сфере права, автором статей посвященных нотариату, как важного просветительского правового института в структуре гражданского общества.

