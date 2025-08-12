Много что зависит от разновидности и состояния самой монеты.

Знали ли вы, что обычная на вид украинская монета номиналом 1 гривна может стоить, как хороший смартфон, а временами и больше? Нумизматы всегда находятся в поиске чего-то особенного, и вы удивитесь за сколько могли бы продать монеты Украины, которые лежат без дела у вас дома. УНИАН разбирался, какая ценная 1 гривна интересует коллекционеров, и на что нужно обратить внимание.

Сколько может стоить 1 гривна – цена по годам

Начнем с самых прибыльных образцов. Наиболее редкими и ценными являются украинские монеты номиналом 1 гривна 1992 года. Продать монеты Украины 1992 года можно довольно выгодно, если знать, на что смотреть.

Когда речь заходит о продаже монет номиналом 1 гривна 1992 года, цена может достигать нескольких десятков тысяч. К примеру, разновидность 1.1ААг может принести вам до 37 тысяч гривен. Ее примечательной особенностью является гладкий гурт без надписи. Причина довольно проста – тогда еще не было инструментов, которые бы позволили нанести такую надпись на монету.

Довольно дорого стоит и 1 гривна 1992 года разновидности 1.1АА1. На гурте с обеих сторон от даты вы увидите по три точки. И считается, что таких монет было выпущено не более 150 единиц, так что случайно найти ее в кошельке вряд ли удастся.

Кстати, встречаются монеты 1992 года, на гурте которых вы можете увидеть другие даты – 1994 и 1995. Их стоимость может достигать 15-20 тысяч.

А вот если вы покупатель, будьте внимательны, чтобы не нарваться на подделку.

Сколько стоит монета 1 гривна 1996 года в Украине

1 гривна образца 1996 года может стоить от 30 и до 8 тысяч гривен, в зависимости от особенностей монеты. Специалисты говорят, что за 30-80 гривен в принципе можно продать любую гривневую монету 1996 года.

А вот если хотите получить побольше, ищите монеты с такими особенностями:

разновидность 1АБг с гладким гуртом,

версия 1АБ1.1 с надписью 1995 на гурте.

Стоимость таких металлических гривен может достигать 6-8 тысяч.

Какие еще редкие монеты номиналом 1 гривна

Цены на 1 гривну 1995 года колеблются от 500 до 16 тысяч гривен. Дороже всего можно продать монеты версии 1БАг с гладким гуртом и версии 2АА2 с тремя точками на гурте.

Неплохо заработать можно и на монете 2001 года выпуска. Ее цена может достигать 5 тысяч гривен. Больше всего вы сможете выручить за версию 1АДг с гладким гуртом.

Так что самое время пересмотреть копилки, коробочки со старыми монетами и даже заглянуть в кошелек.

Но помните, что многое зависит не только от года выпуска, но и от разновидности и состояния самой монеты.

