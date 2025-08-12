Эксперты говорят о невысоком качестве у нынешней малины и голубики.

Ситуация с урожаем фруктов и ягод в Украине в этом году не самая лучшая: яблоки самые дорогие за всю историю независимости, а почти все персики - импортные.

Об этом рассказывают аграрные эксперты в материале hromadske.

"У нас 10% облепихи после заморозков пропало вообще, поэтому, по ягодам мы видим тенденцию снижения урожая где-то процентов на 30% по сравнению с прошлым годом. Мы только сейчас начинаем собирать первые ягоды ежевики, она очень задержалась с развитием из-за погоды", - рассказал фермер Сергей Леонов из Киевской области.

В этом году также сильно пострадали украинские персики, поэтому сейчас 90% фруктов на украинском рынке - импортные. Кроме этого, плохой и урожай земляники, невысокое качество у нынешней малины и голубики.

Многих волнуют яблоки. Прошлогоднего урожая хватило только до Нового года, ведь в Украине существует нехватка хранилищ для хранения яблок. Начался импорт - и цена взлетела до нынешних более 100 гривен за килограмм, что в три раза дороже прошлогодних цен.

Александр Хорев из проекта EastFruit Weekly Ukraine говорит, что яблоки сейчас очень дорогие по сравнению с прошлым годом, и даже за всю историю независимости.

"Даже сегодня яблоки ранних сортов достаточно дорогие, потому что поддержку ценам оказало отсутствие нормальных объемов. Поэтому мы надеемся, что существенных катаклизмов не будет - и наши садоводы соберут достаточно урожая, а площадь под это есть, то и яблоко станет более доступным", - отметил он.

Аналитик УКАБ Максим Гопка, в свою очередь, рассказал, что Украина традиционно может обеспечить свои потребности в яблоках и обеспечивает внешние рынки.

"Однако, из-за ранних заморозков и влияния неблагоприятных погодных условий урожай может быть несколько хуже. Груши и сливы имеют аналогичную ситуацию", - сказал эксперт.

За прошедшую неделю, по данным аналитиков East Fruit, в Украине подорожали огурцы: нижняя ценовая граница подскочила с 22 до 30 гривен. При этом продолжает дешеветь белокочанная капуста - цена упала с 15-10 грн/кг до 10-18, а вот картофель, наоборот, подорожал - верхняя ценовая граница поднялась с 18 до 20 гривен.

В Украине может подорожать хлеб. По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, цены вверх, скорее всего, подтолкнет стоимость топлива, и буханка может подорожать до 55 гривен.

