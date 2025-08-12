За неделю железная дорога перевезла более 637 тыс. пассажиров, что почти равно населению в Кривом Роге.

Государственная "Укрзализныця" продолжает действовать в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. На самые популярные направления спрос достигает 5-8 пассажиров на одно место. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

"По многим популярным направлениям спрос продолжает существенно превышать предложение мест. На самые популярные направления спрос - 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрому раскупанию билетов сразу после открытия продаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 4 по 10 августа железная дорога перевезла 637 800 пассажиров, что почти равно населению в Кривом Роге.

Видео дня

В УЗ отмечают, что главная причина дефицита заключается в том, что сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения. Подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требует дорогостоящего ремонта. Однако благодаря оптимизации его использования количество перевезенных пассажиров на вагон выросло по сравнению с прошлым годом.

Увеличить количество мест в поездах возможно, при условии стабильного финансирования, в том числе государственного и из местных бюджетов, для:

закупки новых вагонов и поездов "Интерсити+";

проведения капитальных ремонтов имеющегося парка;

модернизации устаревшего подвижного состава.

"Укрзализныця" - другие новости

УЗ назначила несколько дополнительных поездов, в частности из Киева в Кривой, Чернигов и Винницу на ряд дат августа и сентября.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат более тысячи дополнительных мест ежесуточно в обе стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: