Государственная "Укрзализныця" продолжает действовать в условиях самого интенсивного августовского периода пассажирских перевозок. На самые популярные направления спрос достигает 5-8 пассажиров на одно место. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.
"По многим популярным направлениям спрос продолжает существенно превышать предложение мест. На самые популярные направления спрос - 5-8 пассажиров на одно место, что приводит к быстрому раскупанию билетов сразу после открытия продаж", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 4 по 10 августа железная дорога перевезла 637 800 пассажиров, что почти равно населению в Кривом Роге.
В УЗ отмечают, что главная причина дефицита заключается в том, что сокращение парка вагонов превышает темпы его пополнения. Подвижной состав устаревает, разрушается вражескими обстрелами и достигает предельных сроков эксплуатации, по которым требует дорогостоящего ремонта. Однако благодаря оптимизации его использования количество перевезенных пассажиров на вагон выросло по сравнению с прошлым годом.
Увеличить количество мест в поездах возможно, при условии стабильного финансирования, в том числе государственного и из местных бюджетов, для:
- закупки новых вагонов и поездов "Интерсити+";
- проведения капитальных ремонтов имеющегося парка;
- модернизации устаревшего подвижного состава.
"Укрзализныця" - другие новости
УЗ назначила несколько дополнительных поездов, в частности из Киева в Кривой, Чернигов и Винницу на ряд дат августа и сентября.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила еще два поезда из Киева в Ивано-Франковск, благодаря которым пассажиры получат более тысячи дополнительных мест ежесуточно в обе стороны.