В ближайшие дни осадков в Украине не ожидается, а температура постепенно возрастет.

На этой неделе погоду в Украине будет определять поле высокого давления. Осадков не ожидается. В то же время будет распространяться прохладная воздушная масса, однако за ней будет возвращаться летняя жара. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В течение 12-14 августа на погоду в нашей стране будет влиять антициклон, который перемещается из Западной Европы.

В ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь сегодня днем на Харьковщине и Луганщине местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

"К нам будет распространяться прохладная воздушная масса, свежее дыхание которой при малооблачной погоде будет ощущаться 12 августа в большинстве областей, кроме южной части страны и Закарпатья", - говорят синоптики.

В дальнейшем, по прогнозу Укргидрометцентра, воздух будет прогреваться и к нам снова придет летняя жара. Несколько прохладнее будет только на северо-востоке 13 августа.

В ближайшие трое суток ночью будет +9°...+15°, на юге теплее, +14°...+20°. Сегодня днем столбики термометров покажут +20°...+25°, в южных, большинстве центральных и Закарпатской областях +23°...+29°.

В течение 13-14 августа в Украине уже будет +23°...+29°, а на Закарпатье и юге страны прогнозируется жара +30°...+32°.

О том, что в Украине станет жарче, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, жара усилится 17-18 августа, однако продлится недолго. Уже с 19 числа в большинстве областей температура снизится.

