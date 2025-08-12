Исследование свидетельствует, что почти 99 процентов населения мира может пострадать в случае широкомасштабной ядерной войны между США и Россией.

В случае ядерной войны между США и Россией погибнет примерно 99 процентов населения воюющих стран, а также Европы и Китая. Другие нападения по всему миру могут привести к катастрофическим событиям - полностью перевернув структуру общества. Такой ужасный сценарий был получен учеными, которые провели моделирование последствий войны, пишет The Sun.

Новое исследование, проведенное Университетом штата Пенсильвания, смоделировало последствия ядерной зимы. Исследование показало, что масштабная глобальная ядерная война может привести к выбросу в атмосферу 165 миллионов тонн пепла.

Это может стать катализатором повреждения защитного слоя атмосферы - озонового слоя. А также блокировать солнечный свет, достигающий поверхности Земли. А это, в свою очередь, может повлиять на мировое производство продуктов питания и привести к голодной смерти миллионов людей - до 99 процентов жителей США, России, а также Китая и Европы.

Моделирование показало, что ядерная война в таком случае продлится почти десять лет, вызывая массовый голод для тех, кто выжил бы после разрушительных бомбардировок. УФ-B излучение достигнет пика через шесть-восемь лет после ядерной войны, а глобальная температура резко упадет, остановив почти всю сельскохозяйственную деятельность.

Ученые использовали распространенную в мире кукурузу, как объект для испытаний. Оказалось, что война может привести к 80% падению годовой урожайности кукурузы.

Ученый по растениеводству и метеоролог из Университета штата Пенсильвания Юнин Ши объяснил, что ученые смоделировали производство кукурузы в 38 572 местах по шести сценариям ядерной войны. Сценарии отличались серьезностью выбросов. Но во всех случаях огненный шар атомных взрывов образуют оксиды азота в стратосфере. А оксид азота и нагрев от бомб могут быстро разрушить озоновый слой, увеличивая уровень ультрафиолетового излучения на поверхности Земли. Это повредит растительные ткани и ограничит глобальное производство продуктов питания.

Моделирование показывают, что восстановление мирового производства кукурузы после ядерной зимы может занять от 7 до 12 лет.

Какой может быть ядерная война

Напомним, что три возможных сценария ядерной войны предусматривают небольшой конфликт с запуском ограниченного количества снарядов. В таком случае возможно допустимое воздействие на экологию. В то же время, уже при запуске нескольких сотен снарядов с обеих сторон последствия могут быть катастрофическими, а пострадавших будут миллионы и никто не сможет им помочь.

