Жесткая реальность войны в Украине может разрушить мечты президента США Дональда Трампа о легком мире. Об этом в колонке для The Telegraph пишет научный сотрудник Defense Priorities Даниэль ДеПетрис.

Накануне запланированного саммита с Владимиром Путиным на Аляске Трамп пытается снизить ожидания относительно быстрого прорыва. "Это будет ознакомительная встреча", - заявил он во время пресс-конференции в Вашингтоне - "Мы попытаемся вернуть часть территории Украины, которую сейчас контролирует Россия".

По словам Трампа, речь идет о примерно 20% украинских земель, оккупированных с февраля 2022 года. Такая риторика вызывает смешанные чувства в Киеве и беспокойство в европейских столицах. В Лондоне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми уже провел неформальные переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, пытаясь понять, какую именно позицию Трамп озвучит Путину.

Европейские союзники Вашингтона напоминают, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Киев четко заявляет, что не примет соглашение, которое будет предусматривать передачу Москве территорий или игнорировать вопрос гарантий безопасности.

Вэнс признал, что "любое переговорное решение войны будет горькой пилюлей как для украинцев, так и для россиян". Украинская армия не способна полностью вытеснить российские войска, но и Россия не имеет сил захватить Киев. Это создает замороженный конфликт, в котором ни одна сторона не готова уступить ключевые позиции.

Аналитик предупреждает, что любая договоренность, которую согласует Зеленский, может быть отклонена Путиным, и наоборот.

"Признание территориальных претензий России будет воспринято в Украине как легитимизация агрессии... Не стоит завидовать Трампу в попытке придать импульс мирному процессу. Только не ставьте свои деньги на то, что он сможет что-то решить", - отметил он.

Трамп и Путин встретятся на Аляске - чего ждать от саммита

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске состоится 15 августа. Мероприятие пройдет на фоне активных обсуждений возможного прекращения войны в Украине. Трамп неоднократно намекал на вариант "земельных обменов" как условие мира, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах.

В дипломатических кругах обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского. Киев готов рассмотреть вариант прекращения боевых действий с фактическим признанием российского контроля над уже оккупированными территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

В то же время на востоке Украины царит паника и недоверие накануне саммита Трампа и Путина на Аляске. Местные с тревогой реагируют на заявления о возможности передачи территорий России.

