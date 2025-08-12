12 августа сильной магнитной бури не ожидается, но некоторые люди все же могут ощутить некое недомогание.

Во вторник, 12 августа, на Земле ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Об этом свидетельствуют данные meteoagent. В среднем уровень геомагнитной активности будет низким, что соответствует категории "спокойно".

Однако, как предупреждает geomag, существует небольшая вероятность кратковременных магнитных возмущений, которые могут достигать уровня G1.

Что это значит для простого человека?

Магнитная буря G1 - это слабая буря. Большинство людей не почувствуют её влияния.

Метеозависимые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут ощущать незначительное ухудшение самочувствия. Это могут быть головные боли, головокружение или усталость.

В такие дни рекомендуется избегать стрессов, больше отдыхать и следить за артериальным давлением.

В целом, серьёзных магнитных бурь не ожидается, и большинство людей смогут провести этот день без каких-либо неудобств, связанных с геомагнитной активностью.

Спавка УНИАН. Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли,которые вызывают заряженные частицы от Солнца. Наша планета имеет естественный "щит" - магнитосферу, которая защищает нас от этого космического излучения. Но когда на Солнце происходят сильные вспышки или выбросы корональной массы, поток частиц усиливается и "бьет" по магнитосфере, вызывая колебания. Эти колебания и есть магнитные бури.

