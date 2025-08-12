Он отметил, что на встрече будет идти речь об обмене территориями.

Президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, однако будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире Fox News. "Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного мирного урегулирования, которое было его целью с самого начала", - сказал он и добавил, что Путин не согласился бы на встречу, если бы не почувствовал давления.

Глава Пентагона детализировал, что на этапе переговоров может быть и, вероятно, будет обмен территориями.

Видео дня

"Будут уступки, которыми никто не будет доволен, но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп", - констатировал Гегсет.

Встреча Трампа с Путиным на Аляске

На днях стало известно, что Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Они будут обсуждать прекращение войны РФ против Украины.

А 10 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина с целью завершения войны РФ против Украины.

"США находятся в процессе согласования времени, когда они смогут встретиться и обсудить завершение войны", - сказал тогда он.

Вас также могут заинтересовать новости: