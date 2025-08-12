В списке есть Бык и Змея.

В этот вторник, 12 августа 2025 года, шести представителям китайского зодиака улыбнется по-настоящему щедрая фортуна. По восточному календарю это День посвящения - время, когда стоит начинать то, что вы давно откладывали. Такие дни символизируют мощный старт, к которому хочется возвращаться снова и снова. Если вы ждали "подходящего момента", он настал - пора перестать ждать и сделать первый шаг. Для шести избранных знаков предстоящие события будут не только справедливыми наградами за усилия, но и подарят ощущение легкой магии, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Бык

День посвящения открывает перед вами новые горизонты. То, о чем вы мечтали, вдруг кажется достижимым. Возможно, появится нужный человек, поступит предложение о финансировании или кто-то просто вселит в вас уверенность. Главная удача дня - в правильно выбранном моменте. Дела будут двигаться сами, без сопротивления. Начало окажется естественным и безопасным.

Змея

Сегодня вы сделаете первый шаг в деле, которое обдумывали последние недели. Энергия дня подсказывает: не нужно продумывать все до мелочей, достаточно внутреннего сигнала, что пора. Будьте готовы к неожиданному разговору, приглашению или встрече, которые подтолкнут вас к действию. Удача в том, что после первого шага события начнут развиваться стремительно и в вашу пользу.

Крыса

Для Крысы этот день - момент отбросить сомнения и следовать любопытству. Возможность, которая была рядом давно, наконец откроется. Одно быстрое действие - звонок, сообщение или решение - запустит цепочку благоприятных событий. Ваш успех зависит от скорости реакции и доверия своей интуиции.

Обезьяна

Сегодня для вас открывается отличная возможность проявить свои способности. Возможно, придет шанс презентовать идею, показать навыки или произвести яркое впечатление. Энергии хватит, чтобы довести начатое до конца. Ваша удача - в том, как вас воспримут. Кто-то значимый готов поддержать и выслушать.

Петух

Для Петуха этот день может означать возвращение к проекту или идее, от которых вы когда-то отказались. Теперь у вас есть ясность и ресурсы, которых не хватало раньше. Фортуна принесет второй шанс - более благоприятный, чем первый. Ожидание было не напрасным.

Тигр

Сегодня успех зависит от того, как быстро вы решитесь на действие. Энергия Водяного Быка подарит баланс смелости и разумности. Это может быть подписание контракта, подача заявки или важное личное решение, способное изменить вашу жизнь. Ваше изобилие начнет расти уже после первого шага. К концу дня вы поймете, что самый трудный этап позади.

