Черногоренко подчеркнула, что "Резерв+" создан именно для того, чтобы абсолютно все военнообязанные резервисты и призывники успели обновить свои данные.

В ближайшее время в приложении "Резерв+" будет реализован новый функционал, который уберет визиты в ТЦК. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире "Эспрессо".

"В ближайшие несколько месяцев мы реализуем функционал, который позволит, не делая физический визит в ТЦК и СП, исправить свои данные через электронные запросы в другие реестры. Базовой системой для "Резерва" является реестр "Оберіг", который имеет сейчас электронные интеграции с нашими основными семью реестрами государственного уровня", - сказала Черногоренко.

По ее словам, они могут разместить функционал в "Резерв+", который позволит делать запрос на работников ТЦК и СП без физического визита.

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"Речь идет об электронном запросе в другой реестр. Это будет приравниваться к тому, как гражданин приносит свое свидетельство или другой документ прямо в ТЦК и СП. В ближайшее время мы реализуем этот функционал и уберем абсолютно все визиты", - отметила заместитель.

Она добавила, что "Резерв+" должен стать электронным ТЦК.

"Мы к этому стремимся, движемся и мы это сделаем", - заверила заместитель министра обороны.

Черногоренко подчеркнула, что "Резерв+" создан именно для того, чтобы абсолютно все военнообязанные резервисты и призывники успели обновить свои данные, в частности электронную почту, телефон и фактическое место жительства за 60 дней, определенных законом о мобилизации.

Она отметила, что ввиду огромного спроса на "Резерв+" было принято решение добавить QR-код, разместить там электронный военный учетный документ.

"Мы приняли решение, что будем системно исправлять ошибки, скажем, на государственном уровне, например о снятии неактуального статуса розыска. Также мы сейчас осуществляем необходимые действия, чтобы загрузить все бронирования. Они должны быть отображены корректно", - рассказала Черногоренко.

Приложение "Резерв+" - детали

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил, что через "Резерв+" свои данные обновили уже 1 млн 200 тыс. человек. Он отметил, что на втором месте по количеству людей, которые обновили данные, - центры предоставления административных услуг - 80 тыс. человек.

Относительно того, когда "Резерв+" уже не будет в тестовом режиме, а будет восприниматься как официальный документ, спикер отметил, что "запустится, скажем так, эта опция, когда равноценным будет электронный документ и бумажный, 18 июня, когда появится в "Резерве+" QR-код".

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