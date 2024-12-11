Юрист рассказал, что делать украинцам, у которых есть законные основания для отсрочки.

Украинцам, у которых есть законные основания для отсрочки от мобилизации, все равно могут приходить повестки по почте, пока продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, объяснил адвокат Дмитрий Дончак. Он рассмотрел ситуацию, когда у мужчины есть отсрочка из-за обучения в ВУЗе и он продлил ее в приложении "Резерв+" до 7 февраля 2025 года, но ему все равно пришла повестка на почту.

"Возможно, это действительно письмо от ТЦК. Может быть, там действительно повестка. Но вам нет оснований беспокоиться по этому поводу: у мужчины есть законная отсрочка, он не подлежит мобилизации", – заявил Дончак на портале B2B Consult.

Адвокат добавил, что в Территориальном центре комплектования "могли что-то перепутать" и прислать повестку не тому человеку. Или же не внесли данные об отсрочке. При этом, Дончак напомнил, что, если не забрать письмо, по действующему законодательству, оно будет считаться врученным при возвращении обратно в ТЦК.

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"Как следствие – вы не знаете, что там в письме, а ТЦК (если это письмо от них, и если в письме повестка) будет считать, что мужчина не выполняет их законные требования. Последствия: мужчину оштрафуют и внесут в розыск", – отметил эксперт.

Поэтому он предложил в любом случае забрать письмо на почтовом отделении и, если оно от ТЦК, прийти туда с повесткой и показать доказательства получения отсрочки. В этом конкретном кейсе - это доказательство обучения на дневной форме.

Иногда в ТЦК могут выдать повестку с необходимостью явиться уже после окончания отсрочки. Дончак рекомендует в таких случаях раньше времени снова подать документы на ее продление.

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Ранее УНИАН сообщал, что каким образом можно определить, что повестка была вручена с нарушением. По словам юриста, в ней должна быть указана информация по многим пунктам, включая ФИО, подпись руководителя ТЦК и СП, данные о военнообязанном и многое другое.

Кроме того, около 15 процентов военнообязанных украинцев до сих пор не обновили свои данные, поэтому в ТЦК объяснили, как изменить свой статус и не попасть в розыск.

"Если брать общее количество военнообязанных, то подавляющее большинство обновило свои данные. Это объясняется тем, что большинство людей работают или учатся, а их информация из разных источников используется автоматически", – сказал военный.

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