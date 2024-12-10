Около 15% военнообязанных все еще не обновили свои данные.

В военкомате рассказали, как военнообязанные могут обновить свои данные, избежать розыска, и какие последствия грозят тем, кто игнорирует свои обязанности.

По словам начальника сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Монукало, большинство военнообязанных уже обновили свои данные, поскольку работают или учатся, а их информация автоматически интегрируется из разных источников. Однако около 10-15% военнообязанных все еще это не сделали, в том числе те, кто находится за границей или имеет ограниченную пригодность, отметил он в интервью "Суспільному".

Большинство из тех, кто не обновил данные, как правило, безработные. Часть нарушителей уже находится в розыске.

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"Есть люди, которые не обновили свои данные. Для их оповещения направляются повестки, чтобы выяснить их статус. Повестки приходят автоматически. Если брать общее количество военнообязанных, то подавляющее большинство обновило свои данные. Это объясняется тем, что большинство людей работают или учатся, а их информация из разных источников используется автоматически", – сказал военный.

Самый простой способ изменить свой статус и избежать розыска – обратиться в территориальный центр комплектования. Однако, по словам Монукало, многие люди избегают этого из-за страха или ложного представления о ТЦК как карательной структуре:

"Боятся даже самой аббревиатуры "ТЦК". Почему сложилось впечатление, что ТЦК пугает, как будто это какая-то карательная структура...".

Монукало отметил, что значительная часть тех, кто уклоняется от контакта с ТЦК, на самом деле имеет право на отсрочку. Это, например, студенты, многодетные родители, члены семей погибших военнослужащих и тому подобное. Однако из-за дезинформации или психологических барьеров они не идут в ТЦК, что только усложняет их ситуацию.

Если же лицо объявлено в розыск, полиция может осуществить его административное задержание. Это предусматривает принудительную доставку в ТЦК, в том числе с применением физической силы и наручников. После этого составляется протокол об административном правонарушении, которое может включать нарушение правил воинского учета или несоблюдение закона о мобилизации.

Штраф за такие нарушения – от 17 тысяч гривень. В случае неуплаты материалы передают в исполнительную службу, впоследствии могут быть заблокированы банковские счета и арестовано имущество, чтобы с должника взыскали штраф в судебном порядке.

Монукало отметил, что участие в мобилизации – это не только требование закона, но и защита семей и государства. Обновление данных и выполнение мобилизационных распоряжений является обязанностью каждого гражданина. Он также призвал помнить, что права военнообязанных всегда сопровождаются обязанностями.

Мобилизация в Украине

Начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало также рассказал, что новобранцев в возрасте до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения. В то же время люди старшего возраста попадают в подразделения обеспечения, артиллерийских и инженерных войск.

По словам представителя ТЦК, невозможно определить конкретные регионы или подразделения, где мобилизация происходит более активно. Количество мобилизованных зависит от численности учтенных военнообязанных в конкретном регионе. Например, в Сумской области может создаваться впечатление, что мобилизация более интенсивная, чем в западных регионах, однако это обусловлено лишь разницей в количестве зарегистрированных военнообязанных.

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