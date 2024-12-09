Отсрочку через "Резерв+" могут оформить три категории мужчин, но каждая категория имеет свое ограничение.

На сегодня отсрочку через "Резерв+" могут оформить три категории мужчин, но каждая категория имеет свое ограничение. Обо всех нюансах рассказала в эфире Украинского Радио адвокат Дарья Тарасенко.

Лица с инвалидностью

Как отметила адвокат, не каждый мужчина с инвалидностью может оформить эту отсрочку через "Резерв+", поскольку не о каждом есть информация в реестрах.

"Если человек имеет инвалидность и получает пенсию, то он, скорее всего, сможет оформить отсрочку через "Резерв+". Но если он лицо с инвалидностью, но пенсию не получает, например, потому что ему не хватает стажа, а получает социальную помощь от соцзащиты, то на сегодня он не сможет оформить такую отсрочку через "Резерв+", - пояснила она. Тогда необходимо или ждать, когда доработается это приложение, чтобы оформлять в бумажном виде.

Видео дня

Она также отметила, что если у мужчины инвалидность бессрочная, то "Резерв+" оформит отсрочку на 1 год. Если же инвалидность до определенного срока, то если до окончания этого срока осталось больше, чем год, то инвалидность оформят на год, если меньше - то до даты завершения справки МСЭК.

Соискатели образования

Как отметила адвокат, если о таком военнообязанном в Единой государственной электронной базе по вопросам образования есть информация о том, что он действительно учится и по нему не нарушена последовательность образования, то он сможет оформить отсрочку через "Резерв+".

Мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет

Как отмечает адвокат, через "Резерв+" может получить отсрочку только тот мужчина, у которого все трое детей или более в браке с одной женщиной, с которой он сейчас находится в браке. Если это дети от разных браков, или не от разных, но не было брака, или он уже разведен, то электронную отсрочку невозможно оформить, только в бумажном виде.

Как добавила адвокат, хотя Минобороны планирует полностью оцифровать процесс предоставления отсрочки, однако она не считает это реальным.

"Для каждого основания для отсрочки должны быть определенные реестры, из которых программа получит информацию о том, что это действительно так и действительно выполняются такие требования. Впрочем, на сегодня не существует таких реестров, где бы хранилась абсолютно вся информация... А если нет реестра, то и невозможно в автоматическом режиме это проверить. Если сделать так, что через "Резерв+" вы подали, а потом какой-то человек будет это еще проверять, то возникает много вопросов и коррупционные риски", - пояснила она.

Мобилизация в Украине - новости

Ранее юристы рассказали, дают ли отсрочку, если уже есть штраф от ТЦК. Как отметил советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский, уплата штрафа за нарушение правил воинского учета, как правило, устраняет юридическую преграду для дальнейшего оформления отсрочки. Однако на практике возможны трудности - ТЦК может затягивать процесс или требовать дополнительных документов, пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: