Последние недели крайне насыщены событиями и новостями. Но Венгрии все равно удается постоянно оставаться в фокусе внимания. Там постоянно что-то происходит, что сложно обойти вниманием даже далекому от политики и международных дел читателю или зрителю.

Буквально на днях, к примеру, состоялся громкий шпионский скандал, который "тлеет" и сейчас. Произошел он на фоне "стягивания венгерских войск" к украинской границе и скандала с аудиозаписью якобы заседания с участием министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого, где тот говорит о "нулевой фазе пути к войне" и о подготовке армии.

Плюс, уже привычные "новости" о том, как венгры пытаются блокировать и как-то мешать антироссийским санкциям в ЕС. А еще - о борьбе Орбана и венгерского правительства с "ЛГБТ", давление на оппозиционные СМИ и попытка продвинуть законопроект с ограничениями на те СМИ и организации, которые получают зарубежные гранты (это те же "иноагенты" в РФ или Грузии). Строит некий "Орбанистан" по образцу Беларуси и центральноазиатских диктатур, подконтрольных Кремлю.

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И еще следует добавить не менее привычные новости о признаках экономического кризиса страны. Например, как пишет Bloomberg, венгерский бюджет в январе-апреле показал рекордные 3 триллиона форинтов дефицита (или 8 миллиардов долларов) и спад ВВП (хотя официально там "запланирован" рост за год на 2,5%).

Так что там вообще происходит? Потому что такое впечатление, что Венгрии пороблено, и там образовался полный хаос. На самом деле, все просто. Там происходит предвыборная кампания к парламентским выборам, которые состоятся ровно через год - в апреле 2026 года. Именно поэтому венгров "прорвало" как раз весной относительно "newsmaker`ства".

Орбан и его партия предлагают избирателю мир, традиции и порядок по российско-белорусскому образцу, а оппозиция показывает, что это все, простите, туфта, а на самом деле дело идет к диктатуре, милитаризации и экономическому коллапсу, от которого режим Орбана удерживает только российская нефть, газ и ядерное топливо.

На этом фоне "деанон" венгерского правительства, которое думает не о мире, как заявляет, а о подготовке к войне, выглядит вполне органично. Как и попытки шпионить на том же Закарпатье. Но сейчас не 2022 год и даже не 2023-й ("слитые" недавно лидером оппозиции Петером Мадяром записи министра обороны о "нулевой фазе пути к войне" были записаны в 2023 году).

Но "подготовка" к войне - это еще не война с Украиной. Действительно ли к этому идет? Пока шансы на это крайне малы. Потому что выглядит это все больше как информационная кампания, а не реальные военные маневры. Например, одновременно с появлением этих инсайдов о "нулевой фазе" в соцсетях и телеграмм-каналах пошла волна сообщений о "стягивании техники" венграми к украинским границам.

Первоисточники этого были довольно сомнительны (анонимный твиттер-аккаунт), а большинство видео с техникой были старыми - как раз от 2023 года, когда Венгрия действительно проводила военные учения вблизи украинских границ. Это важно Кремлю, чтобы заставить украинские войска прикрывать еще и Закарпатье и "размыть" украинскую оборону на Востоке. С той же целью постоянно идут "вбросы" о "массированном наступлении" на Киев/Запорожье/Одессу (нужное подчеркните).

Но это российские "методички" - зачем это Орбану? Это такая "плата" за российскую скидку на... все, потому что Венгрия полностью зависима от РФ по энергоресурсам? Да, но не только.

Есть и внутриполитические мотивы - Орбан пытается провоцировать Украину, чтобы получить себе удобного (потому что реально не угрожающего) "врага", вокруг сопротивления которому можно мобилизовать радикальный сельский электорат. Он - и не только он (посмотрите на польских радикалов) - часто обращается к экономической, политической или даже безопасности "украинской угрозы" под выборы.

С этой же целью Орбан проводит сомнительный двухмесячный "референдум" по вступлению Украины в ЕС, который начался в апреле и завершится в конце мая. Опрашивать венгров будут по почте. И эти все "украинские угрозы" намекают электорату, как именно нужно проголосовать.

Но поскольку все эти темы "вылезли" именно сейчас, когда "референдум" подходит к своему финалу, то есть вероятность, что результаты венгерская власть получит не очень утешительные. Даже несмотря на то, что почтовое голосование дает кучу возможностей для манипуляций, ведь письма с "неправильными" ответами на почте могут просто "потерять".

Главным конкурентом орбановской партии "Фидес" является оппозиционная партия "Тиса" с ее лидером Мадяром. И хотя с точки зрения идеологии "Тиса" тоже, скорее, консервативная (Мадьяр был когда-то сторонником Орбана и членом его партии), политически она ориентируется на ЕС. А где ЕС - там и Украина. Поэтому "Тиса", например, делала собственные опросы, где большинство венгров как раз поддерживают вступление Украины в ЕС. Потому что Украина, хоть и проевропейская, но тоже по настроениям в населении преимущественно консервативная.

На этом фоне логичным выглядит то, что Мадьяр, который является также депутатом Европарламента, именно в мае обнародовал пусть старые, но "разгромные" аудиозаписи относительно "миролюбивой" политики правительства Орбана. А на следующий день СБУ раскрыла венгерскую агентурную сеть, задержав двух агентов, которые имели украинское гражданство и были военными.

То, что Орбан в ответ на арест двух граждан Украины выслал украинских дипломатов, намекает, что СБУ реально взяла венгерских агентов и, скажем, "взяла" Венгрию "за живое"что и породило эти все "конвульсии" Орбана, который изо всех сил начал говорить о "мощной украинской шпионской сети", но без доказательств - все "под честное слово".

Так или иначе, но Орбан получил именно то, чего желал - образ "внешнего врага" в виде Украины, которая схватила венгерских шпионов. Что там вообще делали эти шпионы, он не очень комментирует, однако, если рассматривать это как провокацию, то она удалась. Конечно, как провокацию чисто информационную, потому что признаков реальной военной угрозы со стороны венгров нет, если верить как украинским официальным источникам, так и зарубежным обозревателям. По крайней мере, она не больше, чем была в 2022-2023 годах.

Но, вероятно, не все получилось так, как планировал Будапешт и Кремль. Вероятно, готовились какие-то другие провокации на Закарпатье, а сдавать своих агентов среди числа украинских военных там вряд ли кто-то планировал (слишком ценные такие агенты).

То есть, инициативу действительно перехватила СБУ, и теперь эта венгерская провокация и даже намеки на попытки аннексии Закарпатья будут "бить" по самому же Будапешту. Ведь это "не соответствует ценностям ЕС" и может стать поводом для блокировки голоса Венгрии в Союзе.

Похоже, Орбан сам себя переиграл и очень мощно подставился. И поэтому неудивительно, что к последнему 17-му пакету антироссийских санкций Венгрия пока нет возражений, что, учитывая прошлый опыт, выглядит необычно. На фоне все большего дефицита бюджета (популистские инициативы надо же как-то финансировать) Будапешта и уменьшения платежеспособности РФ из-за снижения цен на нефть (там и себе дефицит увеличивают - уже не до "донатов" на нужды "банановых" республик) Венгрия начинает все больше прислушиваться к словам евродипломатов.

Но, чтобы не выглядеть слабым, он усиливает давление во внутренней политике по всем темам, которые так любит радикальный электорат - от борьбы с "пропагандой ЛГБТ" до той же "Великой Венгрии". "Дутое величие", однако, не очень эффективно влияет на рейтинги "Фидес" - еще в декабре 2024 года "Тиса" обогнала правящую партию. В апреле она набрала, по данным агрегатора опросов PolitPro, 44,1% голосов избирателей. "Фидес" же получила тогда 36,5%.

Также стоит добавить, что Орбан обвиняет венгерскую оппозицию в координации действий с Украиной и Еврокомиссией. Конечно, мы "свечку" не держали, но, похоже, что здесь он прав. Но разве это плохо? Если Орбан может вмешаться в наши внутренние дела, то почему другие не могут поддержать информационно венгерскую оппозицию? Потому что о каких-то других контактах или о финансировании вряд ли может идти речь. Просто интересы совпали, а Орбан сам "метко" подставился со своими "многоходовками".

Впрочем, "Фидес" не планирует сдаваться, поскольку ее чиновники понимают, что в случае поражения их может ждать не столько место оппозиции в парламенте, сколько нары в "казенном доме". Потому что, собственно, они уже пустились во все тяжкие и закономерно ожидают, что с ними будут в ответ делать то же самое.

Именно поэтому Орбан вновь меняет конституцию, которую меняет ежегодно - 15 правок за 14 лет. Меняет другие кодексы и вообще "закручивает гайки" для оппозиции и непровластных СМИ. Полная калька с того, что происходило под выборы в Грузии недавно. Власть меняет избирательные округа так, что их было больше на селе, а не в "оппозиционных" городах. Например, в Будапеште, который демонстрирует наиболее оппозиционные настроения к "Фидес", сократили количество округов и, соответственно, мандатов - с 18 до 16. Зато добавили 2 округа в пригороде.

Это важно, ведь венгерская избирательная система к парламентским выборам смешанная - 106 депутатов из 199 избираются в одномандатных округах, а меньшинство - в "территориальных округах", где также выдвигаются отдельные кандидаты, но если их партия не набирает 5-10-15%, то их голоса "аннулируются" (точный процент зависит от количества партий, выдвинувших кандидатов на округе, что автоматически отсеивает малые проекты и усиливает "монополию" крупнейшей партии "Фидес").

Так, несмотря на высокие рейтинги, но из-за достаточно манипулятивной системы, которая была в Венгрии и на выборах в Европарламент (хотя, конечно, не в таких масштабах), оппозиционная "Тиса" не смогла получить большинство. Прошлогодние выборы в ЕП были неким "тестом" для Венгрии, которые показали, что, даже имея меньшие рейтинги, власть будет пытаться сохранить свое большинство любой ценой.

Но есть и противоположные "сигналы". Партия Орбана уже провела через парламент ограничения на чрезвычайные полномочия премьера. Зачем ограничивать самого себя? Все просто - это подготовка к возможному проигрышу. Чтобы тот же Мадьяр после победы не смог получить те же авторитарные полномочия, что сейчас имеет Орбан.

Как видим, в Венгрии все сложно, а украинские сюжеты там идут в фарватере предвыборных. Тем не менее, хаотичные и радикальные действия Орбана указывают на то, что его режим переживает определенную "агонию", ведь он не в состоянии изменить негативную динамику настроений, которые являются реакцией на экономические проблемы, вызванные избыточной зависимостью от Кремля и популизмом в расходах бюджета. И чем ближе будут выборы, тем, вероятно, больше будет провокаций против Украины и ЕС и больше давления на оппозицию и СМИ.

Но это хороший повод лишить, наконец, Венгрию права голоса в ЕП, хотя европейцы настойчиво этого решения избегают, и склонны, скорее, договариваться с Орбаном, чем получить "Беларусь в ЕС". По крайней мере, источники УНИАН среди еврочиновников говорят, что будут терпеть выходки Орбана, пока "он придерживается правил и на него остаются рычаги для давления".

И главный сейчас вопрос - стал ли шпионский скандал примером "нарушения правил" ЕС или нет? От ответа на него зависит очень многое для Украины, ЕС и самой Венгрии.

Андрей Попов