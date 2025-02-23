Отмечается, что денежную помощь ветерану или родным погибшего выплачивают при посредничестве ТЦК.

Раненые бойцы и родственники погибших защитников Украины имеют право на денежную помощь. Процесс может занять до полугода из-за бюрократии.

Издание "Суспильне" пишет, чтол спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин уточнил, что одноразовая помощь выплачивается в случаях, когда военный получил инвалидность, временной потери трудоспособности или погиб при посредничестве ТЦК. При этом он уточнил, что выплатами действующим военным занимается военная часть, за которой закреплен боец.

По словам Истомина, пострадавшему бойцу помощь выплачивается одной суммой после установления обстоятельств получения ранения. Что касается погибшего военного, то его родственникам сумма в 15 миллионов гривень выплачивается частями – 1/5 часть суммы сразу, а остальное - в течении 40 месяцев.

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Также он объяснил алгоритм первого начисления:

гражданин обращается в ТЦК;

устанавливаются обстоятельства происшествия и воинская часть;

ТЦК делает запросы на воинскую часть, чтобы получить документы и информацию о гибели и прочее;

сбор и проверка пакета документов в ТЦК;

отправка документов в Минобороны;

принятие решения о выплате в оборонном ведомстве.

"Конечно, военные части могут быть в районе выполнения задач, работают по-разному. Ответ от воинской части, а порой бывает, что эта переписка неоднократная, может длиться действительно долго, в районе двух месяцев. Нужно понимать, что эти документы не направляются, условно говоря, по почте. Они направляются только фельдъегерской почтовой связью", - подытожил представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Выплаты военным и их семьям - важные новости

Ранее военный с позывным "Еврей" рассказал о том, что раненым бойцам ВСУ массово отказывают в выплатах. По его словам, очень много бойцов попадают с ранениями в госпитали, после чего их выводят вне штата и "платят копейки".

Кроме того, юрист Тарас Боровский объяснил механизм выплат родным погибших воинов. Он отметил, что сначала родные получают только 20% от всей суммы.

19 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11407, который позволит военным самостоятельно определить, кто будет получать выплаты в случае их плена или пропажи без вести.

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