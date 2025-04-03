Военный раскритиковал, как в Украине "разгоняют историю с бусификацией".

Все, кто хотел пополнить ряды Сил обороны Украины, уже сделал это, теперь остались люди, которых нужно подталкивать. Уверенность в этом высказал командир 210-го отдельного штурмового полка Павел Куриленко в интервью Укринформу.

"95% людей тупо ждут повестку. Ну как ждут? Ждут, что она им не придет. Но когда приходит, говорят: ну что ж, надо идти воевать, пришло мое время брать в руки оружие. Слушайте, к таким нужно достучаться, здесь как раз работу рекрутинговых центров надо прорабатывать и ТЦК", - отметил он.

Он добавил, что есть статистика, согласно которой, когда отделение (в основном 10 человек) впервые принимает бой, то воюют всего 20%, остальные 80% боятся.

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"Из 80% кого-то трясет, кто-то пытается подать патроны, кто-то сел и закрыл уши. И первыми в бой идут, когда на тебя нападает другая страна, тоже не более 20%. Вспомните кадровый голод в 2022 или 2023 году, это же как раз заходили эти 20%, кого мы называем патриотами, те, что готовы брать на себя ответственность за свои поступки", - заявил военный.

При этом Куриленко раскритиковал, как в Украине "разгоняют историю с бусификацией":

"Это бред. Потому что что такое бусификация? Из 100 тысяч человек, которые сегодня за день мобилизовали, показали одного, который "выделывался". А у меня очень много воинов после ранений пошли в ТЦК… Вот воин стоит, получивший 4-5 ранений, который уже физически не может выполнять задачи. Говорит, вручает повестку - а ты начинаешь "выделываться": какие нормы или какое законодательство... Так пусть Путину письмо-жалобу напишет: прошу в следующем году на нас не наступать, потому что у нас законодательство будет немножко меняться, чтобы более демократично было… Вот случай: парень не хочет идти, его затягивают в микроавтобус - и в течение трех часов это во всех телеграм-каналах, новостных лентах уже прошло. То есть мы одно событие умножили на тысячу, раскрутили, добавили туда комментариев, опорочили людей, не разобравшись в ситуации".

Военный акцентировал, что сбегать от ТЦК не предусмотрено законодательством.

Говоря о том, как в его полку происходит рекрутинг, Куриленко указал на то, что самое важное:

"У нас есть боевые и небоевые должности… Отбор происходит так: а кем бы я хотел быть в армии, что мог бы такого крутого сделать и в чем мог бы гореть. Мы нуждаемся в людях, у которых горят глаза. И это очень важно. Потому что дай мне завтра тысячу людей - мне нужно будет поговорить с каждым, понять, где он и чем горит, что хочет, как вообще сюда попал...".

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, на днях стало известно, что Министерство обороны Украины разработало новый механизм ротации, который может стать альтернативой закону о демобилизации.

Также сообщалось, что с 1 апреля действуют новые правила бронирования работников, все ранее оформленные отсрочки от службы в армии стали недействительными.

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