Российская ПВО работает вблизи трасс и военных объектов.

Ночью и рано утром пятницы, 16 мая, в Крыму прогремела серия громких взрывов. Местные паблики сообщают об атаках на важные военные объекты российских оккупантов.

Как сообщает "Крымский ветер", в 06.15 прогремел очень сильный взрыв в Севастополе. Российская ПВО работала с территории севастопольского военно-морского училища им. Нахимова. Очевидцы сделали фото следа от ракеты ЗРК "Панцирь-С1" в этой точке.

Кроме того, взрывы прогремели в Перевальном, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России. Очевидцы говорят, что там слышны взрывы и поднимается дым.

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В то же время атака на Севастополь продолжается. Очевидцы сообщают о взрывах в городе. В частности, сообщается о взрывах в районе аэродромов Бельбек и Кача.

Зато в местных пабликах сообщают, что в Перевальном все непросто - там горит и детонирует склад боеприпасов 126 бригады береговой охраны.

По данным "Крымского ветра", скорые в большом количестве проехали из Симферополя по Ялтинской трассе в сторону Перевального, где горит склад боеприпасов, хотя со стороны Алушты ехать туда ближе. Взрывы также продолжаются в Бахчисарае, вблизи Балаклавы и Севастополя.

Агенты "АТЕШ" также фиксируют прилеты по российским военным объектам в Крыму. По данным движения, в Перевальном также были ангары с техникой оккупантов.

Агенты зафиксировали взрывы в районе Перевального, включая военную базу 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и 8-го отдельного артполка.

"Есть сведения о погибших военных, которые находились на дежурстве на складе", - говорится в сообщении.

Крым: важные новости

Ранее в ВМС Украины рассказали, что Россия стягивает системы ПВО с других направлений, чтобы использовать их для прикрытия оккупированного Крыма. Причина в том, что Крым имеет логистическую и символическую ценность для врага.

Также сообщалось, что несмотря на милитаризованность полуострова, российские туристы массово потянулись в оккупированный Крым. Причина в том, что из-за декабрьского разлива мазута с российских танкеров значительная часть черноморского побережья России стала непригодной для пляжного отдыха.

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