Республиканцы и сын Трампа увидели в этой фотографии угрожающий подтекст, учитывая покушения на президента.

Бывшего директора ФБР Джеймса Коми обвиняют в угрозах в адрес Дональда Трампа после публикации в Instagram.

Как сообщает The Telegraph, все началось с фото ракушек, выложенных в форме "8647". Он подписал изображение словами: "Крутое образование ракушек во время моей прогулки по пляжу".

Число "86" иногда трактуется как призыв к убийству, а "47" может обозначать Трампа как 47-го президента США. Секретная служба начала расследование.

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"Пока президент Трамп сейчас находится в международной поездке на Ближний Восток, бывший директор ФБР опубликовал то, что можно четко интерпретировать как "нападение" на действующего президента Соединенных Штатов - послание, высеченное на песке", - написал заместитель руководителя аппарата Белого дома Тейлор Будович.

Дональд Трамп-младший заявил:

"Просто Джеймс Коми небрежно призывает к убийству моего отца".

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм добавила:

"Бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству президента... DHS и Секретная служба расследуют эту угрозу".

Директор ФБР Каш Патель подтвердил координацию с Секретной службой. Среди республиканцев реакция была жесткой.

Сенатор Томми Таббервилл: "Это прямая угроза президенту Трампу, который уже пережил две попытки убийства... Джеймс Коми должен нести последствия".

Сенатор Марша Блэкберн: "Не хотел бы он объяснить, что он имеет в виду под этим, учитывая покушения на президента Трампа?"

Коми впоследствии удалил сообщение и объяснил: "Мне никогда не приходило в голову, что мое фото будет воспринято как призыв к насилию".

Покушения на Трампа

Напомним, во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. Нападавший, 20-летний Томас Мэттью Крукс, открыл огонь из винтовки типа AR-15, ранив Трампа в ухо. Охрана оперативно эвакуировала политика со сцены.

В результате стрельбы погибли два человека: сам нападавший и один из зрителей митинга. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство и потенциальный террористический акт.

В сентябре 2024 года во время игры Дональда Трампа в гольф на территории его клуба Trump International Golf Club также была зафиксирована попытка вероятного покушения.

Трамп и Коми имеют давний конфликт: президент уволил его из ФБР в свой первый срок. Демократы обвиняют Коми в том, что его действия в 2016 году способствовали победе Трампа на выборах, когда он возобновил расследование по электронной почте Хиллари Клинтон за 11 дней до голосования.

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