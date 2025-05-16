США и Китай напуганы: российская гиперзвуковая ракета 'Циркон' достигла рекордной скорости

Это вызвало серьезное беспокойство в США и Китае, которые активно разрабатывают собственные гиперзвуковые программы.

Российская гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" показала способность развивать скорость до 9 МАХов, что делает ее самой быстрой в мире. США и Китай обеспокоены из-за этого, пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд для издания 19fortyfive.

Гиперзвуковое оружие - это ракеты, летящие со скоростью более 5 МАХов и способные маневрировать в полете. К ним относятся:

планирующие ракеты с ускоряющим двигателем,

прямоточные реактивные снаряды (ГПВРД),

снаряды из рельсовых пушек.

Россия первой в мире развернула гиперзвуковое оружие:

Видео дня

"Циркон" впервые испытали в 2017 году, оно запускается с морских платформ, в том числе с фрегата "Адмирал Горшков". Ракета имеет прямоточный воздушно-реактивный двигатель и может достигать дальности до 1000 км. Ее трудно перехватить из-за высокой скорости и маневренности.

Также упоминается другая ракета - "Кинжал", способная лететь со скоростью до 10 МАХов.

Другие игроки

Китай работает над ракетой DF-17 со скоростью до 10 МАХов, хотя эти характеристики пока не подтверждены западной разведкой. Свои гиперзвуковые программы также ведут Северная Корея, Иран и другие страны.

США традиционно отставали в гиперзвуковой гонке, однако ситуация меняется. Министерство обороны испытывает системы "Common Hypersonic Glide Body" и "Conventional Prompt Strike".

Ракеты запускаются с грузовиков, что позволяет быстрое перемещение после пуска. Планируется, что армия и флот получат эти системы уже в 2025 году. Американские ракеты способны прорывать ПВО противника, включая С-400 и С-500.

Следующим шагом станет разработка системы ПВО против гиперзвукового оружия. США работают над созданием щита "Золотой купол", который сможет уничтожать гиперзвуковые ракеты противника.

Гиперзвуковое оружие - последние новости

В прошлом году был представлен проект многоцелевой гиперзвуковой ракеты под названием Mako, которая предназначена для истребителя пятого поколения F-35.

Кроме того, в 2024-м США провели испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), проект которой ранее якобы был "отменен". Ее носителем выступает бомбардировщик B-52 Stratofortress.

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