Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

16 мая около 03:30 была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задание по отражению воздушной атаки россиян.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил. По предварительным данным, летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку, однако на борту возникла нештатная ситуация.

"Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах также сообщили, что с пилотом истребителя все хорошо, благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, его быстро нашли и эвакуировали.

"Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе, добавили в Воздушных силах.

Потеря истребителей F-16

26 августа 2024 года во время отражения массированной ракетной атаки россиян Украина впервые потеряла F-16 и вместе с ним самого опытного пилота Алексея Меся с позывным Moonfish. Именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, активно лоббировавших поставку Украины F-16.

Информацию о крушении подтвердил украинский Генштаб. Военные отметили, что потеряли связь с пилотом во время воздушной атаки. В тот день Алексей Месь успел сбить три крылатых ракеты и беспилотник.

Второй истребитель Украина потеряла 12 апреля, тогда погиб пилот Павел Иванов.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ему посмертного звания Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда". Погибшему защитнику было всего 26 лет.

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