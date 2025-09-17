Закон о добровольной мобилизации заключенных приняли в мае 2024 года.

За более чем год, что действует норма закона о добровольной мобилизации заключенных, на фронт ушли более 10 тысяч человек этой категории. Такую информацию в ответ на запрос издания NV предоставило Министерство юстиции Украины.

"По состоянию на 01.09.2025 освобождены условно-досрочно на основании статьи 811 УК Украины и переданы подразделениям Национальной гвардии Украины, для доставки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, более 10 100 человек", - говорится в ответе.

Вместе с тем в Минюсте напомнили, что закон накладывает определенные ограничения на мобилизацию заключенных, поэтому не все, кто изъявил желание, могут получить условно-досрочное освобождение, чтобы пойти на фронт. Так, эти возможности являются закрытыми для тех, кто был осужден по статьям о государственной измене, за умышленное убийство двух или более лиц, за убийство с особой жестокостью, за особо тяжкие коррупционные преступления и тому подобное.

Видео дня

Мобилизация заключенных в Украине: что надо знать

Как писал УНИАН, в мае 2024 года в Украине вступил в силу закон, предоставляющий заключенным гражданам право досрочно выйти на свободу при условии, что они сразу будут мобилизованы на фронт.

Согласно закону, каждое решение о мобилизации заключенного происходит с разрешения суда через механизм условно-досрочного освобождения. При этом речь идет об исключительно добровольном характере мобилизации и при наличии согласия от командира воинской части на прием конкретного человека в ряды его подразделения. Также все кандидаты на мобилизацию проходят медицинскую проверку, в том числе психическую перед тем, как получат разрешение на мобилизацию.

В ВСУ говорят, что в целом бывшие заключенные достаточно хорошо показывают себя на фронте. Как рассказал командир специального стрелкового батальона "Алькатрас" 93-й бригады с позывным "Валидол", такие бойцы имеют мотивацию и не боятся вступать в бой.

Вас также могут заинтересовать новости: