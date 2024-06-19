Сейчас такое право имеют только предприятия, которые подпадают под конкретную категорию.

Пока Верховная Рада не приняла закон об экономическом бронировании от мобилизации, в этом вопросе действуют старые правила. Министерство обороны в комментарии для РБК-Украина рассказало, работники каких предприятий могут получить бронь согласно действующему законодательству.

Так, право бронировать сотрудников предоставлено органам государственной власти, другим государственным органам и органам местного самоуправления. Среди производственных предприятий, а также учреждений и организаций право на бронирование персонала имеют:

те, для которых установлены мобилизационные задания;

которые производят товары, выполняют работы или предоставляют услуги, необходимые для обеспечения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований Украины;

критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Если с первыми двумя пунктами все и так понятно, то последний пункт требует дополнительного уточнения. Как пояснили в Минобороны, критически важными для экономики и населения являются в частности предприятия:

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топливно-энергетического комплекса;

обслуживающие системы жизнеобеспечения;

специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, зарубежные дипломатические учреждения Украины, представительства международных организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и тому подобное.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, процесс отбора заключенных, которые хотят мобилизоваться, действительно напоминает то, как это происходило в России. Однако использование таких солдат на фронте не будет иметь ничего общего с российской практикой, рассказал командир Второго батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Также мы рассказывали, что со вчерашнего дня, когда была запущена услуга, е-военный билет онлайн через "Резерв+" сгенерировали уже 500 тыс. человек. Это около трети от всех пользователей приложения, которые обновили свои данные.

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