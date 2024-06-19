Для получения военного билета в ТЦК гражданам нужно до 5 рабочих дней, отметили в Минобороны Украины.

Со вчерашнего дня, когда была запущена услуга, э-военный билет онлайн через "Резерв+" сгенерировали уже 500 тыс. человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. "500 000 граждан сгенерировали военно-учетные документы онлайн через "Резерв+". Это около трети от всех пользователей приложения, которые обновили свои данные", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, чтобы получить документ в ТЦК, гражданам нужно до 5 рабочих дней.

"Через "Резерв+" эта услуга занимает несколько минут. Цифровизация экономит время и средства наших граждан и государства", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 18 июня в Украине запустили услугу по генерированию электронного военно-учетного документа через приложение "Резерв+".

Уже днем заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что после того, как функционал был запущен ночью, им уже воспользовались 62 тыс. пользователей. Она отметила, что функционал запускают "итерационно, то есть несколькими волнами", поэтому могут возникать проблемы с работой с приложением, но в результате абсолютно все получат доступ к возможности генерации электронного военного билета.

По ее словам, доступ к приложению будут иметь 176 стран и Украина. Черногоренко подчеркнула, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Этот документ содержит QR-код, благодаря которому уполномоченные органы - полиция, ТЦК и СП могут проверить силу документа с помощью камеры на смартфоне.

По данным Министерства обороны, через мобильное приложение "Резерв+" по состоянию на 17 июня обновили свои данные более 1,5 млн военнообязанных украинцев.

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