Кое-что из российского опыта действительно взяли, но только то, что касается вербовки, а не использования таких бойцов.

Процесс отбора заключенных, которые хотят мобилизоваться, действительно напоминает то, как это происходило в России. Однако использование таких солдат на фронте не будет иметь ничего общего с российской практикой, рассказал в интервью УП командир Второго батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

Часть мобилизованных заключенных непременно сбежит, убежден он, но их будет относительно немного. Кухарчук приводит пример Азербайджана, где в подобной ситуации сбежали 20% осужденных.

"Насколько бы тщательно я не пытался общаться с людьми, я понимаю, что будет процент неискренних. Кто-то просто хочет выйти из тюрьмы таким образом и сбежать. Это правда. Но в нашем отсталом постсоветском обществе есть очень большая часть людей в тюрьмах, которые не должны были бы там сидеть", - говорит военный.

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Комбат лично общается с кандидатами, которые изъявляют желание мобилизоваться в обмен на освобождение из тюрьмы. Он признает, что перед этим изучал, как ныне погибший владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин в свое время вербовал российских заключенных на войну.

"Я приезжаю в тюрьму, выступаю перед желающими. Чувствую себя Пригожиным (...) И потом с каждым желающим я провожу личное собеседование. Узнаю о его состоянии здоровья, за что он сидит. Узнаю о его мотивации воевать. И потом на основании этих всех факторов я даю ему возможность заполнить анкету", - рассказывает Кухарчук.

По его словам, среди заключенных царят опасения, что в случае мобилизации их будут использовать как "пушечное мясо". Поэтому многие потенциально желающие пока ждут - хотят посмотреть, что будет с теми, кто мобилизовались первыми.

Комбат замечает, что в свое время 3-я штурмовая бригада уже имела опыт пополнения за счет мобилизованных, которых считали менее качественным материалом для превращения в умелого бойца, чем в случае с добровольцами. Однако практика показала, что это не так, и мобилизованные принудительно тоже могут проявлять себя умелыми воинами.

"Я уверен, что та же история будет с заключенными. Если мы возьмем по 1-2 человека на отделение, по 5-6 человек на взвод, интегрируем их, покажем, что вы - наравне со всеми, но не подведите нас, я уверен, что большинство из них не подведут", - говорит Кухарчук.

Военный отметил, что мобилизованные заключенные будут проходить ту же подготовку, что и остальные, а затем будут иметь те же права, как и другие бойцы. Например, право на отпуск. Более того, со временем кто-то из них обязательно дослужится до командных должностей.

"Я искренне уверен, что история с заключенными должна показать, что мы не такие, как россияне. Очень надеюсь, что подобное будет принято и по СИЗО, потому что в следственных изоляторах очень много людей сидит, а некоторые сидят годами", - говорит военный.

Мобилизация заключенных: последние новости

Как писал УНИАН, глава Минюста Денис Малюська предупредил, что граждане должны быть готовыми к тому, что мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины осужденные после условно-досрочного освобождения могут снова совершить преступление. Он предупредил, что такие случаи будут вызывать информационное возмущение, хотя преступления совершают и военнообязанные, и действующие военные, но это остается без внимания общества.

Также Малюська рассказал, почему власть не приняла решение о мобилизации осужденных женщин. По его словам, одна из проблем заключается в том, что осужденных мужчин и женщин по правилам нельзя держать вместе, а в армии это как раз и будет происходить.

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