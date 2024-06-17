Документ предлагает работодателям бронировать работников за 20 гривен в месяц.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о бронировании работников при условии уплаты 20 тысяч гривен налога ежемесячно. Автор законопроекта нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха рассказал в интервью Radio NV, кто блокирует принятие этого документа.

Нардеп возразил, что главным противником так называемого экономического или налогового бронирования является Генштаб.

"Мое персональное общение с военным руководством очень конструктивное (...) Мы не боремся с каким-то воображаемым Генштабом. Нет, с ними всеми мы находим конструктивную позицию. Конечно, у каждого есть свои предостережения, но в процессе консультаций и дискуссий мы можем прийти к определенной "золотой середине"", - говорит он.

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По словам Наталухи, основное сопротивление принятию закона об экономическом бронировании оказывает "теневой сектор". Речь идет о системе взяточников, которые за деньги устраивают "теневое бронирование", или помогают уклонистам выехать из страны.

"Объем теневого бронирования в год достигает не менее 700 миллионов долларов и может доходить до двух миллиардов. Вот с чем мы на самом деле боремся (...) И экономическое бронирование - это как раз тот инструмент, который сделает это ненужным. Потому что у тебя не будет необходимости искать, кто тебе что-то "нарешает". Ты лишаешь людей незаконного, но очень большого заработка, очень большой прибыли. И мы видим именно в этом основной и самый большой источник сопротивления", - говорит он.

Вместе с тем Наталуха отверг тезис о том, что 20 тысяч гривен ежемесячных взносов - слишком большая сумма для экономического бронирования.

"Отталкивались от минимальной заработной платы военнослужащего, мобилизованного, который не выполняет боевых распоряжений - это 20 тысяч 100 гривен. Для того, чтобы иметь возможность сказать, что действительно одно забронированное лицо, один забронированный специалист буквально является источником денежного обеспечения одного мобилизованного лица", - рассказал депутат.

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