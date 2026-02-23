Минобороны сейчас работает над комплексной реформой мобилизации, - Федоров

Федоров заявил, что Минобороны уже автоматизировало систему продления отсрочек.

Министерство обороны Украины работает над комплексной реформой мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в Telegram.

"Сейчас работаем над комплексной реформой мобилизации. Предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - поделился Федоров.

Он отметил, что Минобороны уже автоматизировало систему продления отсрочек от мобилизации через "Резерв+". Министр обороны подчеркнул, что 90% отсрочек продлили автоматически.

"Еще недавно процесс длился недели и забирал много ресурса. Теперь система сама проверяет данные через государственные реестры и продолжает отсрочку автоматически", - рассказал он.

Федоров заявил, что теперь не нужно каждый раз собирать документы, которые дают право на отсрочку. Вместо этого система самостоятельно обрабатывает данные из реестров.

Кроме того, министр обороны добавил, что теперь не нужно стоять в очереди в ТЦК каждые 90 дней, а оповещения о получении статуса отсрочки теперь поступают в "Резерв+". По его словам, вместо ручной обработки десятков тысяч заявлений работники могут сфокусироваться на других важных задачах обороны.

Кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году

Ранее УНИАН рассказывал, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в 2026 году. Напомним, что перечень оснований, по которым предоставляется отсрочка, содержится в законе "О мобилизации".

В 2026 году получат отсрочку и не будут мобилизованы такие категории:

Отцы-одиночки, а также отцы и опекуны ребенка с инвалидностью.

Многодетные отцы, если не имеют долгов по алиментам.

Забронированные сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Лица с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями. Отсрочка от мобилизации по состоянию здоровья предоставляется непригодным к службе мужчинам, если их болезнь есть в Приложении 1 приказа Минобороны "О военно-врачебной экспертизе".

Лица, ухаживающие за совершеннолетним ребенком или другими родственниками с инвалидностью или недееспособностью. Отсрочка по уходу за родителями и другими близкими предоставляется только если родные нуждаются в постоянном уходе.

Студенты, которые получают первое высшее образование на дневной или дуальной форме.

Ученые и преподаватели со ставкой не менее 0,75.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Освобожденные из российского плена.

