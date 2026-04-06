Военные ТЦК могут покинуть службу из-за нападений, - спикер Сухопутных войск

Конфликтные ситуации во время проведения мобилизационных мероприятий не всегда являются следствием неправильных действий военнослужащих, отметил Подик.

В случае продолжения нападений на военнослужащих Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) они могут просто отказаться в дальнейшем проходить службу. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Андрей Подик, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как государство, так и все общество должны думать в первую очередь о защите от врага. Должно быть понимание, что та мобилизация, которую мы осуществляем, гораздо более корректна и менее интенсивна, чем принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях", – сказал он.

Вместо этого, по словам Подика, мы сталкиваемся с нападениями на военнослужащих, и это только ухудшает ситуацию.

"Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет еще что-то. В таких обстоятельствах военнослужащие могут просто не захотеть продолжать проходить службу в ТЦК. Именно поэтому нам нужно вернуться к реалиям, вспомнить, в каких обстоятельствах мы оказались, и что происходит", – отметил он.

Подик также подчеркнул, что конфликтные ситуации во время проведения мобилизационных мероприятий не всегда являются следствием неправильных действий военнослужащих.

"Все чаще возникает терпимость к тем, кто не хочет служить и защищать свою страну в Вооруженных силах Украины. При этом мы забываем о необходимости укомплектовывать наши бригады и полки для защиты государства. Последствия этого мы уже видим: люди думают, что имеют право наносить телесные повреждения и даже убивать военнослужащих для того, чтобы избежать службы в ВСУ", – пояснил он.

Подик подчеркнул необходимость диалога в правовом поле, который принесет пользу обеим сторонам, и отметил, что сейчас Сухопутные войска ожидают предложений по изменениям в процессе мобилизации.

Имеют ли право сотрудники ТЦК использовать оружие

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что военнослужащий ТЦК имеет право применить оружие, если на него было совершено реальное нападение и существовала угроза его жизни.

Например, по его словам, если на военнослужащего напали физически (бьют, душат, применяют предметы), есть попытка отобрать оружие, нападение группой лиц, у нападавших есть нож или другое оружие, в таком случае он имеет право на необходимую оборону, вплоть до применения огнестрельного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: