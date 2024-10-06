Военнослужащие уже не являются военнообязанными и должны быть сняты с воинского учета, поэтому и повесток получать не должны.

Если человек, который имеет отсрочку или бронирование, получил повестку, все равно должен идти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом в эфире "Апостроф TV" сказал Ростислав Кравец, адвокат, председатель адвокатского объединения "Кравец и Партнеры". Он также рассказал, что делать людям, которые имеют отсрочку, бронирование, или уже являются военнослужащими, но получили повестку. Специалист отметил, что военнослужащие уже не являются военнообязанными и должны быть сняты с воинского учета.

Относительно других двух категорий лиц Кравец пояснил, что такие люди все равно должны явиться в ТЦК и СП.

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"Существует очень большая проблема с этим, потому что очереди большие. ТЦК просто завалены вопросами об отсрочке мобилизации, прохождении ВВК, надлежащем воинском учете. В некоторых ТЦК есть очереди до ноября", - сказал он.

Адвокат напомнил, что в ноябре заканчивается период мобилизации, а дальше он, вероятно, будет продлен.

"Однако, в ноябре лица, которые получили отсрочки от мобилизации, не забронированные..., должны повторно ее обновить. И вы понимаете, что произойдет", - отметил Кравец.

Те, кто занимается военным учетом, должны обратить на это внимание. "Чтобы не 8-го ноября говорить, что "нет, не нужно приходить", а люди будут записываться, будут создаваться очереди. Потому что большинство граждан все же законопослушные. Им сказали, что надо прийти после окончания отсрочки, - они придут. Но, что это даст? Очередное просто создание ажиотажа в ТЦК? Очереди на месяцы?", - сказал адвокат.

Мобилизация в Украине

Ранее Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные.

Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, если военнообязанный находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме); уточнил данные о пребывании на воинском учете; не находится в розыске.

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