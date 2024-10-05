Среди оснований, позволяющих отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, - отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных: теперь его можно получить, если граждане уточнили свои военно-учетные данные. Об этом говорится в постановлении № 1125 от 1 октября.

Так, правительство уточнило основания для получения бронирования. Теперь это возможно, когда военнообязанный:

находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на воинском учете;

не находится в розыске.

Также среди оснований, которые позволяют отказать государственному органу или предприятию в бронировании их работника, - отсутствие в Реестре военнообязанных сведений о гражданине.

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Кабинет министров Украины сократил срок явки в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Ранее действовала норма, согласно которой день явки резервиста или военнообязанного определялся не ранее 14 дня со дня отправки повестки.

Согласно принятому решению, отныне прибыть в ТЦК по повестке из административного центра области необходимо в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти.

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