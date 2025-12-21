Гладун отметил, что не только демографическая ситуация, но и постоянная угроза со стороны России не позволит некоторым украинцам вернуться в свои дома.

Из-за постоянной угрозы со стороны России в целых районах Украины невозможно будет проживать, высказал мнение заместитель директора Института демографии и исследований качества жизни имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун в интервью ТСН.

Гладун пояснил, что речь идет о двух основных типах регионов, которые рискуют стать безлюдными:

1. "Естественная" потеря жителей, что может произойти на севере Украины. Эксперт отметил, что еще до полномасштабной российской агрессии в Украине северные районы Сумской и Черниговской областей стремительно теряли население.

"Там многие села просто вымирали: молодежь уезжала в города, оставались только пожилые люди. Численность населения не пополнялась, а только сокращалась", - отметил Гладун.

Он добавил, что полномасштабная война только ускорила этот процесс.

2. Появление 30-километровой "санитарной зоны". По мнению демографа, наиболее критическая ситуация может произойти вдоль будущей линии разграничения или государственной границы с Россией.

Гладун выразил мнение, что проживание гражданских в 30-километровой зоне от фронта является нецелесообразным и опасным.

"Там должны быть военные, оборонительные сооружения и укрепления. Даже если произойдет замораживание конфликта, верить россиянам нельзя. Будут провокации, перестрелки, будут залетать снаряды", - прогнозирует он.

При этом, эксперт поделился, что теоретически в этой зоне могут продолжать работать фермеры или определенные предприятия. Однако для них это будет означать ежедневный риск для жизни.

Гладун считает, что для массового проживания семей с детьми, развития школ или больниц такие территории не будут подходить на ближайшие десятилетия.

При этом, территории без людей являются вызовом не только для демографии, но и национальной безопасности, поскольку "пустые" земли труднее контролировать и оборонять.

По мнению демографа, вопрос расселения людей и поддержания жизни в приграничных общинах станет одной из самых сложных задач восстановления страны после войны.

Ситуация в Сумской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 20 декабря, появилась информация, что российские оккупанты проникли на территорию поселка Грабовское, Сумской области и вывезли примерно 50 местных жителей. Группировка Объединенных сил сообщила в воскресенье, 21 декабря, что в поселке идут бои, чтобы заставить противника покинуть территорию. Военные не подтверждают слухи, что российские оккупанты захватили еще один поселок Рясное, расположенный рядом.

Также мы писали, что офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий подтвердил, что российские военные принудительно вывезли в Россию из поселка более 50 гражданских. Он добавил, что это в основном мужчины и женщины старшего возраста. Лиховий отметил, что мирным жителям предлагали эвакуироваться в другие регионы Украины, но они отказывались. В управлении отметили, что отказ гражданских не легализует действия оккупантов по принудительному перемещению людей в Россию. ВСУ расценивают это как нарушение Женевской конвенции.

