В НБУ считают, что политика стран ЕС в отношении украинцев уменьшает их желание быстро возвращаться домой.

Массового возвращения украинцев из-за границы не стоит ждать как минимум до 2027 года. Вероятнее всего, этот процесс будет происходить медленными темпами - примерно по 100 тысяч человек в год. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ).

Отмечается, что на то, как быстро украинцы будут возвращаться домой, сильно повлияют ситуация с безопасностью в Украине, темпы экономического восстановления и условия жизни украинцев в европейских странах. Даже в случае завершения активной фазы полномасштабной войны высокие риски останутся весомым фактором, который будет сдерживать миграцию беженцев обратно в Украину.

В НБУ считают, что политика стран Европейского Союза в отношении украинцев уменьшает их желание быстро возвращаться домой. Вероятнее всего, даже после улучшения ситуации с безопасностью часть граждан останется за границей из-за более стабильных условий жизни и медленного экономического восстановления в Украине.

Также в НБУ прогнозируют, что в 2025 году чистый отток населения составит около 200 тысяч человек, а в 2026 году миграционные оттоки сохранятся на уровне примерно 200 тысяч человек. Уже в 2027 году ожидается возвращение около 100 тысяч человек, что значительно меньше предыдущей оценки в 0,5 млн человек.

Ранее пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что правительство Польши подготовило законопроект о прекращении действия специального статуса украинских беженцев в стране. Документ предусматривает прекращение действия закона о помощи украинцам, который был принят в Польше после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Кроме того, министр жилищного хозяйства Нидерландов Мона Кейзер говорила о том, что она планирует "как можно быстрее" закрыть жилые объекты, созданные для украинских беженцев. Это может произойти после окончания срока действия специальных правил защиты ЕС в 2027 году.

В правительстве Нидерландов планируют, что 135 000 украинцев, проживающих в Нидерландах, получат трехлетние разрешения на проживание с марта 2027 года. Однако, они самостоятельно будут финансировать жилье и медицинское обслуживание.

