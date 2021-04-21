В Луцкой погранслужбе заявили, что по данному факту проводят проверку.

В сети опубликовали видео, как сотрудники Луцкого пограничного отряда с оружием издевались над диким животным. Они поймали косулю, удерживали ее ногами, приставляя к голове оружие.

Читайте такжеВ Одессе будут судить женщину за жестокое убийство своего котаШокирующую запись опубликовали на странице зоозащитного сообщества Kovel Animals в Facebook.

«Приближаемся» к Европе, или же развлечения пограничников... Вот такое шокирующее видео поступило в наше сообщество. Если вам известны лица «отважных пограничников», или имеете любую другую важную информацию относительно данного случая, просим сообщить», - говорится в подписи к видео.

На записи видно, как один из пограничников наступил животному на туловище, другой – на шею. Животному прижимали к голове оружие с криками: «Лежать, на**й, лежать, стрелять будем!».

При этом обездвиженное животное отчаянно кричит, не имея возможности сопротивляться.

А за кадром слышно: «Такие серьезные у нас пограничники»

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Реакция Луцкой пограничной службы на издевательства

На распространенное в сети видео отреагировали в Луцкой пограничной службе.

Отмечается, что личности пограничников, которые участвовали в издевательствах, уже установили. По их словам, ситуация якобы имела место осенью прошлого года.

«Государственная пограничная служба категорически осуждает поведение, которое снято на видео. Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря раскрытию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео. Это двое военнослужащих срочной службы одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. По их словам, ситуация имела место осенью прошлого года. Сейчас по факту проводится служебное расследование, результаты которого будут направлены в соответствующие правоохранительные органы для принятия правового решения и привлечения военнослужащих к ответственности», - отметила представительница Луцкой пограничной службы Маргарита Вершинина.

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Автор: Катерина Шварц