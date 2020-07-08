Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 8 июля

В Украине на сегодня выявлено более 50 тысяч случаев коронавируса.

Пандемия коронавируса устанавливает в мире новые антирекорды. В то же время, в Украине после значительного всплеска заболеваемости количество зафиксированных случаев несколько упала.

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 6:00 по Киеву в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 543 535 человек, выздоровели 6 416 665 человек. В целом подтверждено 11 798 678 случаев заболевания.

Лидером по количеству больных остаются США – 2 993 759 случаев, в Бразилии зафиксировано 1 668 589 больных, Индии – 719 665 случаев, в России – 693 215, в Перу – 309 278.

Коронавирус в Украине - последние данные Минздрава

Коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине инфицировались уже 50 тыс. 414 человек, за минувшие сутки выявлено 807 новых случаев. Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области – 117, в Киеве - 114, в Ривненской области - 76 и в Закарпатской области - 75.

При этом Степанов подчеркнул необходимость носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

По словам главного санврача страны Виктора Ляшко, реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч, о чем свидетельствуют данные математического моделирования.

Вторая волна коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом, на осень система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

"У нас продолжается эпидемия. По количеству заболеваний у нас есть рост. И нам очень нужен контроль, контроль ради безопасности и здоровья наших граждан. Рассчитываю, что депутаты поддержат этот законопроект (о штрафах за неношение масок – ред.). Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300-400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину... Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина – и последние 4 недели мы наблюдаем рост", - рассказал министр.

Коронавирус в Украине и мире: важные новости 8 июля

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