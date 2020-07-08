Кабмин запретил работу ночных клубов после 23:00

Театрам и кинотеатрам разрешили работать до 23:00.

Кабинет министров Украины принял решение о запрете работы ночных развлекательных заведений после 23:00.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

«Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались по поводу действия ограничений для учреждений культуры и, например, развлекательных ночных клубов. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает», - отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко перед принятием решения.

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В то же время, как подчеркнул Ткаченко, для учреждений культуры, в том числе театров, существуют ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22:00.

«Этими изменениями, которые разработаны совместно с Минздравом, МВД вносятся упорядочения этой проблемы, когда ночные развлекательные заведения не смогут работать после 23:00», - заявил Ткаченко.

При этом, как уточнил министр, культурные учреждения смогут работать до 23:00 с определенными ограничениями.

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