На Киевщине экспресс-тесты показали коронавирус у 13 жителей пансионата для лиц пожилого возраста

Один из жителей пансионата умер в больнице.

В Киевской области экспресс-тесты на COVID-19 показали положительный результат у 13 жителей пансионата для пожилых людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил в. и.о. председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

"Пансионат для престарелых "Любовь" в селе Зазимье Броварского района - это частное домовладение, где проживают 23 подопечных и пять работников. В воскресенье, 26 апреля, госпитализировали одного из подопечных, экспресс-тест показал коронавирус, после чего мужчине провели ПЦР-тестирование и проводили всю необходимую терапию, но пациент умер во вторник, 28 апреля", - рассказал он.

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По словам Володина, экспресс-тесты на COVID-19 показали 13 положительных результатов у 11 подопечных и двух сотрудников пансионата.

ПЦР-тестирование руководство заведения решило делать в частной лаборатории. Так, вчера было сделано 13 ПЦР-тестов, сегодня планируется сделать еще 15 тестов.

Как сообщал УНИАН, в Украине уже каждую неделю проводится 30 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус.

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