В двух СИЗО в Украине зафиксирован коронавирус - Минюст

Заключенные попали в учреждения исполнения наказаний уже больными и сразу были изолированы.

Случаи инфицирования заключенных коронавирусом зафиксированы в двух следственных изоляторах - в Черновицком и Кропивницком.

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По ее словам, ситуация находится под контролем.

Она отметила, что зафиксированные случаи не тяжелые, а сами заключенные попали в учреждение исполнения наказаний уже больными и сразу были изолированы.

В общем, как отметила Высоцкая, существует четкий алгоритм действий в отношении тех лиц, которые прибывают в учреждения исполнения наказаний: когда автомобиль с заключенным по решению суда прибывает в учреждение, выходит врач и сразу проводит осмотр. Если у человека есть симптомы, которые напоминают коронавирусную инфекцию или температура, его отвозят в больницу и делают тест. С температурой в учреждения не принимают.

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«Других мы селим в карантинные камеры, которые приготовили для всех новеньких. Такой человек находится в изолированной камере 21 день, к нему в спецсредствах обращается охрана, медперсонал, когда его сопровождают, дают пищу, когда делают осмотр. Но он совершенно изолирован от других обитателей учреждения, поэтому говорить о том, что это - автоматическая опасность для всего учреждения, нельзя», - отметила Высоцкая.

Она также сообщила, что на данный момент учреждения и работники обеспечены средствами защиты. На эти цели были выделены средства из резервного фонда и бюджета министерства.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 30 апреля зафиксировано 10 тыс. 406 случаев заболевания COVID-19.

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