"Ситуация непростая": Кличко предупредил киевлян о возможном введении "более строгого карантина"

За минувшие сутки в Киеве подтверждено 66 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о возможном введении более строгого карантина в случае ухудшения эпидситуации.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация, действительно, непростая. Особенно - накануне даты, когда мы собираемся вводить ослабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Киеве подтверждено 66 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.