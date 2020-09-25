Ежедневно в лабораторию центра поступает до 900 образцов биоматериалов.

Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины, в котором проводят исследования на COVID-19, работает на пределе возможностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

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«Лаборатория центра работает с большой нагрузкой, ежедневно из лечебных учреждений поступает от 600 до 900 образцов биологического материала (для исследования методом ПЦР-диагностики – УНИАН), что значительно превышает ее мощности», - сказал Гончаров.

Он отметил, что ситуация усугублена тем, что из-за инфицирования коронавирусом сотрудников лаборатории Украинского научно-исследовательского противочумного института им. Мечникова с 22 сентября приостановлена ее работа.

По словам Гончарова, в эту лабораторию поступают образцы биоматериала для исследования методом ПЦР с 19 административных территорий региона. Сейчас, из-за перебоя в работе указанного подразделения противочумного института, «маршруты» перенаправлены на лабораторный центр Минздрава Украины в Одесской области.

Как отметил Гончаров, с начала пандемии в регионе проведено почти 120 тыс. ПЦР-исследований, из которых 60% - Одесским областным лабораторным центром.

Коронавирус в Одессе

По информации центра, по состоянию на утро 25 сентября в Одесской области зарегистрированы 12 468 случаев COVID-19, из них 5136 – у жителей Одессы. Умерло от коронавируса 174 человека, в том числе 8 медиков.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 160 новых случаев заболевания, из них 96 — у одесситов.

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Автор: Лариса Козовая