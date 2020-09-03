Зеленский настоятельно попросил принять во внимание информацию об обеспечении детей средствами индивидуальной защиты по всей Украине.

Кабинет министров в течение первых двух недель нового учебного года проанализирует, насколько безопасной является учеба в школах в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом главу государства Владимира Зеленского информировал премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном селекторном совещании.

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Президент поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку ему поступает много информации о недостаточном их количестве в школах.

Шмыгаль заверил, что в областных центрах заведения полностью обеспечены всем необходимым для защиты от коронавируса в соответствии с разработанным правительством алгоритмом безопасного обучения в школах. Он напомнил, что на уроках дети не должны находиться в масках, их следует надевать только на переменах.

Зеленский настоятельно попросил принять во внимание информацию о защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах.

Он поинтересовался информацией о влиянии учебы на распространение коронавируса.

Шмыгаль ответил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 149 случаев заболевания COVID-19 среди детей, хотя обычно летом это количество составляло около 100.

Однако, по его словам, это повышение за 2 сентября не является показательным относительно влиянии начала учебы на распространение COVID-19.

«Шмыгаль сообщил, что Кабмин проведет соответствующий аудит в течение первых двух недель занятий, чтобы понять, насколько безопасным является обучение в школах», - говорится в сообщении.

Обучение в школах Украины во время пандемии COVID-19: что известно

1 сентября министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможное увеличение уровня заболеваемости COVID-19 в связи с началом учебного года.

25 августа на сайте Министерства здравоохранения обнародовали обновленные противоэпидемические правила для учебных заведений во время пандемии COVID-19. Так, для учащихся 1-4 классов вход и перемещение в помещениях учебного заведения разрешается без использования защитной маски или респиратора. В регионах, где установлен оранжевый уровень эпидопасности, педагогам в процессе преподавания рекомендуется использовать защитные щитки. Проведение занятий в аудиториях разрешено только для отдельных классов. Заполненность лекционных залов при проведении занятий, которые предусматривают объединение нескольких классов, не должна превышать 50% при обеспечении максимальной дистанции между учениками. В регионах, где установлен оранжевый уровень, наполненность классов не должна превышать 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. В таких случаях учредитель или руководитель и владелец заведения должны заблаговременно адаптировать график обучения и сформировать группы на время установки соответствующего уровня эпидемической опасности. В случае подтверждения COVID-19 у одного из учеников или студентов все остальные ученики или студенты соответствующей группы признаются нуждающимися в самоизоляции. Основным мероприятием гигиены рук в условиях учебного заведения является мытье с мылом. Использование антисептиков целесообразно лишь в случае, когда отсутствует доступ к проточной воде с мылом.

В Украине на утро 3 сентября зарегистрировано 128 тыс. 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 710 летальных, 59 тыс. 676 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 430 новых случаев.

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Автор: Константин Гончаров