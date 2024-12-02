Отсрочка от мобилизации не доступна для определенных категорий военнообязанных, а при некоторых условиях можно потерять уже действующую.

Отсрочка от призыва на военную службу дает военнообязанному временное освобождение от службы в армии, но право на такую отсрочку имеют далеко не все. Кто не имеет на нее законных оснований, а также при каких обстоятельствах можно потерять отсрочку в декабре, УНИАН объяснил адвокат.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации в декабре 2024 года

Как писал ранее УНИАН, если отсрочка от мобилизации у военнообязанного была оформлена и продлена должным образом, то аннулировать ее не могут. По сети "гуляли" заявления, что отсрочку якобы могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели.

Напомним, что полный перечень категорий лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, прописан в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (ст. 23). Если говорить о категориях военнообязанных украинцев, которые не имеют права на отсрочку, то в декабре 2024 года в этом пункте ничего не изменилось.

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Отсрочка от призыва не предоставляется, если военнообязанный:

студент-заочник, или студент на вечерней форме, или получает второе высшее образование и т.д;

многодетный отец и у него есть задолженность по уплате алиментов;

ухаживает за женой (мужем) с инвалидностью 3 группы (здесь есть несколько исключений);

ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, но, кроме него, есть другие родственники, которые тоже могут это делать;

одинокий отец, но при этом мама ребенка (детей) не была лишена родительских прав, не признана умершей/пропавшей без вести и не находится в тюремном заключении;

работает на предприятии, организации или в учреждении Минобороны Украины и не имеет бронирования;

ранее был ограниченно годным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), но после повторной ВВК признан годным.

Как рассказал корреспонденту УНИАН бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин, право на отсрочку - это неотъемлемое право гражданина Украины. Стоит помнить, что ТЦК и СП не может распорядиться отсрочкой, предоставленной какому-то лицу, по своему усмотрению - например, отобрать или не предоставить, если для нее есть законные основания, у ТЦК есть обязанность ее оформить. Но вместе с тем есть условия, при которых граждане могут потерять отсрочку или же ее могут аннулировать.

Единственный случай, когда аннулируется отсрочка от мобилизации - если для ее оформления была предоставлена ложная информация. Также военнообязанный может потерять отсрочку, если перестали действовать условия, которые обеспечивали право на ее получение. Например, гражданин может остаться без отсрочки на основании осуществления постоянного ухода, если представители соцзащиты установили, что лицо не выполняет взятые на себя обязанности, пояснил адвокат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сейчас уже есть опция отсрочка от мобилизации в "Резерв+". По словам Романа Симутина, легче всего сейчас оформить отсрочку людям с инвалидностью, а также мужчинам, которые имеют троих детей. Эти лица могут реализовать свое право на получение отсрочки от мобилизации, использовав приложение "Резерв+".

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