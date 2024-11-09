Сейчас оформить онлайн-отсрочку могут люди с инвалидностью и соискатели последовательного образования.

Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации онлайн уже доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.

Сейчас оформить онлайн-отсрочку могут:

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- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

- студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке.

"Это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. Команда Минобороны работает над тем, чтобы максимально уменьшить количество бумажной работы для военнообязанных и наших защитников", - отметил министр.

Мобилизация в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что безработные люди, которые не платят налоги, в приоритете для мобилизации. Он тогда отметил, что абсолютное большинство сформированных повесток через реестр "Оберег" были направлены людям, которые являются безработными и не платят налоги в бюджет.

Шмыгаль также отмечал, что критерии бронирования должны быть такими, которые удовлетворят ВСУ, бизнес и специалистов.

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