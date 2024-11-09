Услуга по оформлению отсрочки от мобилизации онлайн уже доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+". Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.
По его словам, для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.
Сейчас оформить онлайн-отсрочку могут:
- люди с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;
- студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке.
"Это важный шаг в направлении перевода воинского учета в удобный цифровой формат. Команда Минобороны работает над тем, чтобы максимально уменьшить количество бумажной работы для военнообязанных и наших защитников", - отметил министр.
Мобилизация в Украине
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что безработные люди, которые не платят налоги, в приоритете для мобилизации. Он тогда отметил, что абсолютное большинство сформированных повесток через реестр "Оберег" были направлены людям, которые являются безработными и не платят налоги в бюджет.
Шмыгаль также отмечал, что критерии бронирования должны быть такими, которые удовлетворят ВСУ, бизнес и специалистов.