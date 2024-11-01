Рассказываем, кому в ноябре не доступна отсрочка от мобилизации и когда могут аннулировать действующую.

В Украине продолжается мобилизация. Отсрочка от мобилизации 2024 года гарантирует военнообязанному, что его на время ее действия не будут призывать на военную службу. Однако право на такую отсрочку имеют лишь некоторые категории граждан, а в определенных случаях уже имеющаяся отсрочка может быть аннулирована. УНИАН спросил у юриста, кто может потерять ее в ноябре.

Кто потеряет отсрочку от мобилизации в ноябре 2024 года

Адвокат Татьяна Савченко в эксклюзивном комментарии УНИАН, рассказала, что пока нет информации, что кого-то могут оставить без отсрочки: "Были заявления, что отсрочку могут забрать, например, у студентов или лиц с определенной группой инвалидности, но пока эти изменения не ввели".

По словам юриста, в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в пункте №2 прописано, что лица с инвалидностью имеют право на получение отсрочки на общих основаниях. Поэтому отсрочка от мобилизации должна предоставляться независимо от того, какая у человека группа инвалидности. То есть, и эта, и другие виды отсрочки (по здоровью, семейным обстоятельствам, по уходу) остаются, как и раньше - при условии, что они оформлены и продлены по всем правилам.

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В то же время для определенных категорий военнообязанных отсрочка от призыва не будет доступна.

Кому не предоставляется отсрочка от мобилизации:

студентам на заочной или вечерней форме обучения, а также студентам, которые получают второе высшее образование и т.д;

многодетным родителям, которые имеют долги по алиментам;

военнообязанным, которые ухаживают за женой/мужем с инвалидностью 3 группы (в этом случае есть несколько исключений), а также тем, кто ухаживает за лицами с 1 и 2 группой инвалидности, если при этом есть другие трудоспособные родственники, которые могут позаботиться об этом;

одиноким родителям (папам), если мама ребенка не лишена родительских прав, не признана умершей/пропавшей без вести, не находится в тюремном заключении;

работникам предприятий и организаций Минобороны;

военнообязанным, которые ранее были ограниченно годными, но после повторной ВВК (военно-врачебной комиссии) признаны годными к службе, а также военнообязанным с инвалидностью, которые также после ВВК признаны годными.

Также есть несколько причин, когда аннулируется отсрочка от мобилизации:

если истек срок ее действия;

если отсрочка была по уходу за несовершеннолетним ребенком, но ребенок достиг 18 лет (важно: если ребенок имеет инвалидность, то даже после того, как ему исполняется 18 лет отсрочку не аннулируют, меняется только основание для нее);

если отсрочка была по уходу или содержанию лица с инвалидностью (жена, родители или родители жены), и такое лицо умерло - об этом военнообязанный должен сообщить в ТЦК лично;

если забронированный работник уволился с работы;

если не соблюдаются условия, на которых была предоставлена отсрочка;

если для получения отсрочки была предоставлена ложная информация.

Как говорили ранее, повестку могут вручить также, если у человека есть право на отсрочку по закону, но он не оформил ее должным образом или не продлил.

Напомним, что военное положение в Украине Верховная Рада продлила до 7 февраля 2025 года, в связи с чем те, кто обязан продлить отсрочку, должны сделать это. Для этого обычно подают заявление на бумаге или в электронном виде - через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а также дополнительные документы, если ТЦК и СП не сможет найти их в госреестрах.

Напомним также, что в Минобороны анонсировали запуск в ноябре нового сервиса - продлить отсрочку можно будет в приложении Резерв +, без визита в ТЦК.

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