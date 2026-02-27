Обучение летом и замена весенних каникул будут не во всех школах страны, - Минобразования

На данный момент границы учебного года определены до конца июня.

Продолжение школьного обучения летом и замена весенних каникул будет не по всей Украине.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказала Надежда Кузьмичева, заместитель министра образования и науки. Она напомнила, что сроки учебного года во время военного положения заранее определяет постановление Кабмина в начале учебного года. Этот документ указывает, что 2025-2026 учебный год длится до конца июня.

"Это не означает, что при нормальных условиях все школы обязаны учиться до конца июня. Это границы, которые задает правительство, а дальше - автономия учебных заведений", - пояснила Кузьмичева.

Видео дня

Она отметила, что в настоящее время блэкауты неоднородны по территории страны. Так, в западных и центральных регионах реже продлевали каникулы, чем в Киеве или в прифронтовых регионах.

"Мы не видим необходимости продлевать год еще больше, чем до конца июня. Безусловно, будем дальше анализировать ситуацию и события, связанные с энергетикой. Решения могут измениться весной. Но сейчас границы учебного года - до конца июня", - сказала представительница правительства.

Асинхронный подход

По словам Кузьмичевой, в сложных условиях школы имеют возможность проводить дистанционное обучение, в частности, с применением асинхронного подхода.

"Например, когда у ребенка включили свет, он может зайти на соответствующий ресурс, которым пользуется учебное заведение, взять оттуда необходимую информацию, выполнить задание и разместить, а учитель, когда у него есть свет, - зайти и проверить", - пояснила она.

Если этого недостаточно, школы могут продолжать обучение в июне в том формате, который является лучшим именно для этого учебного заведения, общины или региона.

Весенние каникулы

Школы также должны самостоятельно решить, учитывая ситуацию в регионе, вопрос о сроках весенних каникул. Так, если зимние каникулы были продлены на 2-3 недели, то возможна компенсация учебных дней за счет весенних.

"Важно понимать, что продолжение обучения летом и замена весенних каникул будут не во всех общинах и не по всей территории страны. Если будет необходимость, то решение о переносе каникул будут приняты, но сейчас в этом нет необходимости", - отметила заместитель министра.

Ситуация со школами

Как сообщал УНИАН, в Киеве была одна из самых сложных ситуаций с поставками тепла и света для жителей в результате российских ракетных и дронных атак. Поэтому городской голова Виталий Кличко объявлял о каникулах для школ в столице с 19 января по 1 февраля.

А 13 февраля стало известно, что в Киеве школы начали объединяться, чтобы дети могли посещать уроки и учиться очно. В частности, в Днепровском районе лицей №141 приютил младшие классы школы №182, здание которой после очередного российского удара подверглось значительным разрушениям.

Вас также могут заинтересовать новости: