В Киеве около 600 домов без всех услуг: самая сложная ситуация - на Троещине

Распускаются дополнительные пункты обогрева, которых уже более 1300.

Самая сложная ситуация в Киеве сейчас на Троещине, где около 600 домов остались без всех услуг.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что коммунальщики и энергетики восстанавливают поставку услуг после ночной массированной атаки врага на критическую инфраструктуру Киева.

"Самая сложная ситуация сейчас на Троещине, где проблемы с тепло- и водоснабжением, электричеством. Там около 600 домов без всех услуг. И разворачивают дополнительные пункты обогрева (к тем 145, которые были созданы в Деснянском районе ранее)", - заявил он.

В частности, речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться и днем, и ночью. Такие пункты обустраивают, в частности, в некоторых школах, дополнительно оснащая их мобильными котельными и возможностями для ночлега (карематами и питанием). Также дополнительные палатки-пункты обогрева развернет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Там сообщили, что по состоянию на 24 января в столице развернуто более 1300 пунктов несокрушимости, в том числе и от субъектов бизнеса. Дополнительно развернуто 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях - это преимущественно дворы многоэтажек.

Удар по Киеву

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января российские оккупанты нанесли очередной воздушный удар по Киеву.

Кличко отмечал, что последствия атаки затронули пять районов города. На локациях возникали пожары, были повреждены нежилые здания. Сообщалось о 1 погибшем и 4 пострадавших.

