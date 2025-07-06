Издалека заметен огромный столб черного дыма, поднимающийся на левом берегу.

На левом берегу в Киеве произошел взрыв и вспыхнул пожар. В Сети пишут, что взорвалось что-то на ТЭЦ-6.

"Взрыв в Киеве на Троещине. По предварительным данным, инцидент произошел на территории ТЭЦ-6. Днепровский район частично остался без света. Тревога в Киеве не объявлялась. Обстоятельства выясняются", - написал один из Телеграм-пабликов.

Однако городской голова Киева Виталий Кличко отрицает, что инцидент произошел на ТЭЦ.

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"Взрыв, о котором пишут сейчас Telegram-каналы, к ТЭЦ-6 не имеет отношения. Предварительно, взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия неподалеку от ТЭЦ. Пострадавших пока нет. Экстренные службы на месте", - сообщил мэр в соцсетях.

Обновлено в 17.18. Взрыв на ТЭЦ опровергают и в Киевтеплоэнерго. Там говорят, что инцидент с возгоранием произошел на каком-то другом предприятии за территорией ТЭЦ-6.

"ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, угрозы энергоснабжению Киева нет. Оборудование станции работает в штатном режиме, на территории теплоэлектроцентрали взрывы или возгорания отсутствуют. Отключений потребителей, получающих электроэнергию от станции, нет. Угрозы для энергоснабжения Киева также нет", - говорится в сообщении.

Между тем начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Телеграм признал, что на левом берегу "на нескольких улицах" исчезло электроснабжение в жилых домах.

"Ожидаем от специалистов ориентировочное время возвращения света. Информация о взрыве на ТЭЦ-6 не соответствует действительности. Пожар локализован", - добавил он.

ТЭЦ-6 в Киеве: что надо знать

Киевская ТЭЦ-6 является крупнейшей теплоэлектроцентралью столицы и одной из крупнейших в Украине. Она расположена в северной части Киева на Троещине (Деснянский район).

ТЭЦ-6 обеспечивает теплоснабжение около трети Киева, включая жилые массивы Троещина, Оболонь и иногда центр города.

В 2022-2023 годах станция была целью российских атак, но значительных разрушений удалось избежать.

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